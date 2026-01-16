Conundrum Theatre Company Inc

Conundrum Theatre Company Inc

Mary Poppins JR. Summer Camp Production

221 S 6th St

Burbank, CA 91501, USA

Plan de pago de matrícula
$300

Depósito único no reembolsable pagado ahora, y un pago de $300 debido el 1 de febrero, marzo y abril, por un total de $1200.

Matrícula completa
$1,200

Matrícula pagada en su totalidad. Si su hijo es un estudiante de BUSD que recibe almuerzo gratis o a precio reducido, está en cuidado de crianza o no tiene vivienda, seleccione esta opción y use su código de descuento. Si no ha recibido un código de descuento, envíe un correo electrónico a [email protected].

