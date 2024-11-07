¡Prepárate para una noche inolvidable de fútbol universitario! Las entradas ya están disponibles para el Maryland Terrapins vs Rutgers Scarlet Knights juego el 16 de noviembre a las 6 PM.Ticket Details:Precio: $ 20 por personLocation: Universidad de Maryland, College ParkDía del partido: 16 de noviembre de 2024Hora del saque inicial: 18.00 hNo pierda la oportunidad de presenciar este emocionante partido entre dos feroces rivales. Disfrute del vibrante ambiente, anime a su equipo y participe de la emoción. Las entradas son limitadas, así que asegúrese de conseguir la suya hoy mismo y únase a nosotros para disfrutar de una increíble noche de fútbol.
¡Prepárate para una noche inolvidable de fútbol universitario! Las entradas ya están disponibles para el Maryland Terrapins vs Rutgers Scarlet Knights juego el 16 de noviembre a las 6 PM.Ticket Details:Precio: $ 20 por personLocation: Universidad de Maryland, College ParkDía del partido: 16 de noviembre de 2024Hora del saque inicial: 18.00 hNo pierda la oportunidad de presenciar este emocionante partido entre dos feroces rivales. Disfrute del vibrante ambiente, anime a su equipo y participe de la emoción. Las entradas son limitadas, así que asegúrese de conseguir la suya hoy mismo y únase a nosotros para disfrutar de una increíble noche de fútbol.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!