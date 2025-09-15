Somos Mujeres Latinas

Organizado por

Somos Mujeres Latinas

Acerca de este evento

Latin Masquerade Fundraising Gala

7448 63rd Ave NE

Seattle, WA 98115, USA

Admisión General
$100

Otorga entrada al evento con acceso a comodidades estándar y actividades.

Pareja
$180
Este es un boleto de grupo, incluye 2 boletos

Otorga entrada premium con acceso a áreas exclusivas y comodidades VIP.

Sponsor a ticket for a Latina
$100

Pay a ticket for one member of the community to celebrate at the Latin Masquerade fundraising Gala.

Becanator
$8,000

Fund fully a scholarship for SML and a Fellowship for GRA. Choose to be named or anonymous, add more funds or match donations!!

Añadir una donación para Somos Mujeres Latinas

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!