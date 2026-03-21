Mater Amoris 2026 ¡Ve, Van Gogh! Subasta silenciosa

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Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
¡Únete a la maestra de yoga (y madre de xyz) Genevieve D'Cruz (ella) para una clase de yoga de 60 minutos! Esto puede ser una lección privada o una clase grupal enseñada en tu hogar en un día de fin de semana.
Lo mejor para edades de 9 años en adelante o adultos, la sesión podría ser para un grupo de amigos adultos o una familia. Elige entre una variedad de estilos: flujo de todos los niveles, yoga restaurativo, yoga yin, power yoga, yoga prenatal/postnatal, yoga para principiantes o una lección privada.
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
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