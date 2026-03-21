Mater Amoris Montessori School
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Organizado por

Mater Amoris Montessori School

Acerca de este evento

Ventas cerradas

Mater Amoris 2026 ¡Ve, Van Gogh! Subasta silenciosa

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$30

Puja inicial

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$30

Puja inicial

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$45

Puja inicial

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$30

Puja inicial

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$30

Puja inicial

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$30

Puja inicial

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$30

Puja inicial

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$30

Puja inicial

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$30

Puja inicial

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$75

Puja inicial

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$20

Puja inicial

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$20

Puja inicial

60 minutos de sesiones de yoga individuales/familiares (edades 9+)/grupales item
60 minutos de sesiones de yoga individuales/familiares (edades 9+)/grupales
$25

Puja inicial

¡Únete a la maestra de yoga (y madre de xyz) Genevieve D'Cruz (ella) para una clase de yoga de 60 minutos! Esto puede ser una lección privada o una clase grupal enseñada en tu hogar en un día de fin de semana. 

Lo mejor para edades de 9 años en adelante o adultos, la sesión podría ser para un grupo de amigos adultos o una familia. Elige entre una variedad de estilos: flujo de todos los niveles, yoga restaurativo, yoga yin, power yoga, yoga prenatal/postnatal, yoga para principiantes o una lección privada.

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$50

Puja inicial

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$30

Puja inicial

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$30

Puja inicial

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$50

Puja inicial

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$30

Puja inicial

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$50

Puja inicial

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$20

Puja inicial

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