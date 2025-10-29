Organizado por

Because We Matter Exotic Animal Rescue

Max Nariz y Huellas de Pata

Max pata + nariz A
$40

Puja inicial

Marca de pata única y huella de nariz de Max, en azul y dorado brillante. La obra de arte ha sido sellada con barniz protector UV y se muestra en un elegante marco de 7 1/4 x 9 1/4" con cristal.

Max pata + nariz B
$40

Puja inicial

Marca de pata única y huella de nariz de Max, en azul y dorado brillante. La obra de arte ha sido sellada con barniz protector UV y se muestra en un elegante marco de 7 1/4 x 9 1/4" con cristal.

Max pata + nariz C
$40

Puja inicial

Marca de pata única y huella de nariz de Max, en azul con destellos de dorado. La obra de arte ha sido sellada con barniz protector UV y se muestra en un elegante marco de 7 1/4 x 9 1/4" con cristal.

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!