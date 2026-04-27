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Artículos de subasta silenciosa del concierto POPs 2026

Ilumina tu noche item
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Ilumina tu noche
$150

Puja inicial

Incluye 1 Fandelight y 2-3 vanidades de luz para el baño

Cesta de Macy's item
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Cesta de Macy's
$30

Puja inicial

Tarjeta de regalo de $25 Macy's, toalla blanca de Macy's, toalla roja de Macy's, POPCORN POPPER de W&P de Macy's, bolsa de cosméticos Giorgio Armani, taza de corcho de Macy's, 2 botellas de agua de Macy's, botella de agua de acero inoxidable, bolsa de almuerzo de Macy's, bolsa de almuerzo para sándwich de Macy's, parasol de Macy's, 3 gorros de lana de Macy's, gorra de béisbol de Macy's, mochila de Macy's y chaleco negro Port Authority

Paquete Glow N Go item
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Paquete Glow N Go
$50

Puja inicial

Corte de pelo, champú, secado, masaje de cabeza, perforación de nariz, perforación de oreja y facial

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$25

Puja inicial

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