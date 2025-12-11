Children Feeding And Nourishment Solutions

Organizado por

Children Feeding And Nourishment Solutions

Acerca de este evento

Mayo de 2026 El Jefe, Jr. Marketplace- Fulshear

Fulshear

TX, USA

Admisión general
$500

Disfruta del programa completo con acceso a todas las actividades principales.

Gold Sponsor
$250

Community Leader Sponsor, Logo on event, social recognition, verbal thank you during event.

Silver Sponsor
$100

Youth Supporter Sponsor. Name/small logo on event, social media thank you.

Bronze Sponsor
$50

Friend of The Boss, Jr. Name listed on sponsor board, thank you on social media.

Vendedor Infantil
$25

Compra este boleto SOLO DESPUÉS DE QUE TU SOLICITUD HAYA SIDO APROBADA. NO HAY REEMBOLSOS. Esto es para jóvenes emprendedores interesados en ser vendedores.

General Admission
Gratuito

Full access to event.

Añadir una donación para Children Feeding And Nourishment Solutions

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!