Centro de Patrimonio Maya's Afiliaciones.

Ofrecido por
Acerca de las afiliaciones
Válido hasta 9 de marzo de 2027
Ideal para estudiantes e investigadores emergentes interesados en el patrimonio maya. Incluye acceso a recursos educativos, invitaciones a proyectos especiales y oportunidades de voluntariado en comunicaciones, medios y iniciativas creativas.
Válido hasta 9 de marzo de 2027
Válido hasta 9 de marzo de 2027
This is by the approval of the MHC committee and board of directors, recognizing individuals who can contribute their time, feedback, and volunteer efforts to the Maya Heritage Center's goals and mission. Committee Members receive special acknowledgment, exclusive exposure on our website, and eligibility to vote in community initiatives.
Esta es una invitación en nombre de MHC, reconociendo a individuos que han hecho contribuciones destacadas al patrimonio maya. Los Miembros Honorarios reciben un reconocimiento especial, acceso exclusivo a eventos y publicaciones, y la elegibilidad para votar en iniciativas comunitarias.
Sin expiración
Para universidades, museos y organizaciones dedicadas a la investigación y educación cultural. Los Miembros Institucionales disfrutan de oportunidades de colaboración, participación en comités y acceso a publicaciones especiales, simposios y proyectos colaborativos.
Válido hasta 9 de marzo de 2027
Reservado para nuestros centros de investigación afiliados en México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Los representantes colaboran en investigación, preservación y divulgación educativa, sirviendo como embajadores del patrimonio maya en sus regiones.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!