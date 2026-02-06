Centro de Patrimonio Maya's Afiliaciones.

Esta es una invitación en nombre de MHC, reconociendo a individuos que han hecho contribuciones destacadas al patrimonio maya. Los Miembros Honorarios reciben un reconocimiento especial, acceso exclusivo a eventos y publicaciones, y la elegibilidad para votar en iniciativas comunitarias.

Reconocimiento y certificados

Permiso para usar logos de MHC (uso alineado)

Beneficios y recursos exclusivos del simposio

Elegibilidad para votar

Comunicaciones para miembros



