Maya Heritage Center

Ofrecido por

Maya Heritage Center

Acerca de las afiliaciones

Centro de Patrimonio Maya's Afiliaciones.

Membresía de Estudiante
$5

Válido hasta 9 de marzo de 2027

Membresía de Estudiante — $5

Ideal para estudiantes e investigadores emergentes interesados en el patrimonio maya. Incluye acceso a recursos educativos, invitaciones a proyectos especiales y oportunidades de voluntariado en comunicaciones, medios y iniciativas creativas.

  • Participación gratuita en eventos de MHC
  • Acceso al Programa de Encuentro en Redes Sociales
  • Oportunidades de voluntariado
  • Comunicaciones para miembros
Membresía de Asociado/Público
$10

Válido hasta 9 de marzo de 2027

Diseñado para cualquier persona apasionada por la preservación cultural. Participe en eventos, discusiones y programas que resaltan la historia, cultura y patrimonio maya. Perfecto para educadores, defensores de la comunidad y aprendices independientes.

  • Participación en eventos de MHC
  • Acceso al Programa de Encuentro en Redes Sociales
  • Oportunidades de voluntariado
  • Comunicaciones para miembros
Committe Members
$19

Válido hasta 9 de marzo de 2027

This is by the approval of the MHC committee and board of directors, recognizing individuals who can contribute their time, feedback, and volunteer efforts to the Maya Heritage Center's goals and mission. Committee Members receive special acknowledgment, exclusive exposure on our website, and eligibility to vote in community initiatives.

  • Recognition, assets, grants, & certificates
  • Permission to use MHC logos (aligned use)
  • Exclusive symposium perks & resources
  • Voting eligibility
  • Member monthly communications from ED
Honorario
$1

Esta es una invitación en nombre de MHC, reconociendo a individuos que han hecho contribuciones destacadas al patrimonio maya. Los Miembros Honorarios reciben un reconocimiento especial, acceso exclusivo a eventos y publicaciones, y la elegibilidad para votar en iniciativas comunitarias.

  • Reconocimiento y certificados
  • Permiso para usar logos de MHC (uso alineado)
  • Beneficios y recursos exclusivos del simposio
  • Elegibilidad para votar
  • Comunicaciones para miembros


Membresía Institucional
$100

Sin expiración

Para universidades, museos y organizaciones dedicadas a la investigación y educación cultural. Los Miembros Institucionales disfrutan de oportunidades de colaboración, participación en comités y acceso a publicaciones especiales, simposios y proyectos colaborativos.

  • Representante Institucional con voto
  • Proyectos y comités colaborativos
  • Uso y reconocimiento del logo de MHC
  • Beneficios del simposio, publicaciones, registro prioritario
  • Encuestas y oportunidades de retroalimentación
Representantes de Centros de Investigación Afiliados
$150

Válido hasta 9 de marzo de 2027

Reservado para nuestros centros de investigación afiliados en México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Los representantes colaboran en investigación, preservación y divulgación educativa, sirviendo como embajadores del patrimonio maya en sus regiones.

  • Representación y reconocimiento
  • Asociaciones de investigación
  • Votación y comités
  • Beneficios del simposio, publicaciones, premios
  • Uso del logo de MHC y reconocimiento institucional
Añadir una donación para Maya Heritage Center

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!