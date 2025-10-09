Feria de Jamón y Queso

¡Carnes magras de alta calidad y especias sabrosas mezcladas y ahumadas para obtener un sabor suave que te encantará!
Para aquellos que aman un toque de picante, prueben este sabor. Con un poco de pimienta roja triturada añadida, ¡está entre suave y picante!
Un gran placer con un sabor más picante similar al pepperoni. ¡Este excelente sabor seguramente hará que tu boca sisee! (15 palitos por bolsa)
Esta es una dulce adición a una línea de palitos de aperitivo increíble. ¡Los niños se vuelven locos por este sabor!
El palito suave original con queso cheddar añadido para una combinación ganadora. ¡Qué aperitivo tan delicioso!
Agregamos el calor de los jalapeños en forma de queso al palillo suave original para hacer este sabor maravillosamente delicioso!
Canalizamos el Sur para desarrollar este sabor delicioso. Este palillo es agridulce con solo un toque de picante. ¡Es un palillo deleitable que disfrutarás seguro!
¡Realmente póngale más sabor a este palillo! Con pimienta roja machacada y solo un toque de cayena, ¡este palillo realmente trae el calor!
¡Estallando con sabor a frambuesa desde el momento en que das un mordisco, este sabor es una agradable sorpresa para tus papilas gustativas!
Este palillo de bocadillo combina los matices dulces de mango con el calor de los habaneros para hacer el palillo de bocadillo perfecto de "dulce picante"!
¡Este sabor agradablemente picante incorpora un toque de queso azul con el sabor de las alitas de búfalo!
Para aquellos que no pueden decidirse o que disfrutan de todos los sabores, prueben la bolsa mixta.
8 oz. CCS Sharp Cheddar Stick
8oz. CCS Extra Sharp Cheddar Stick
16oz. CCS Sharp Cheddar Block
16oz. CCS Extra Sharp Cheddar Block
2-1/2 lb. CCS Sharp Cheddar Block
2-1/2 lb. CCS Extra Sharp Cheddar Block
5 lb. CCS Sharp Cheddar Block
5 lb. CCS Extra Sharp Cheddar Block
8oz. CCS Sharp Cheese Spread
8oz. CCS Horseradish Cheese Spread
8oz. CCS Port Wine Cheese Spread
8oz. CCS Pepper Jack Cheese Stick
8oz. CCS Colby Jack Cheese Stick
10 oz. CCS Summer Sausage
2lb. Guggisberg Baby Swiss Wheel
2lb. Bag CCS Shredded Mozzarella
2lb. Bag CCS Shredded Cheddar
12/1oz. Mozzarella String Cheese
24oz. Buttermilk & Maple Pancake Mix
8 fl. oz. Sprague's Maple Syrup
3.25 oz. Sprague's Maple Candy
Fresh Cheese Curds - 1 lb. Packages
