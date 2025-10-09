Feria de Jamón y Queso

1. Bolsa de palitos de aperitivo regular item
1. Bolsa de palitos de aperitivo regular
$20

¡Carnes magras de alta calidad y especias sabrosas mezcladas y ahumadas para obtener un sabor suave que te encantará!

2. Bolsa de palitos de aperitivo picante item
2. Bolsa de palitos de aperitivo picante
$20

Para aquellos que aman un toque de picante, prueben este sabor. Con un poco de pimienta roja triturada añadida, ¡está entre suave y picante!

3. Bolsa de palitos de aperitivo Snackaroni item
3. Bolsa de palitos de aperitivo Snackaroni
$20

Un gran placer con un sabor más picante similar al pepperoni. ¡Este excelente sabor seguramente hará que tu boca sisee! (15 palitos por bolsa)

4. Bolsa de palitos de aperitivo Teriyaki item
4. Bolsa de palitos de aperitivo Teriyaki
$20

Esta es una dulce adición a una línea de palitos de aperitivo increíble. ¡Los niños se vuelven locos por este sabor!

5. Bolsa de palitos de aperitivo de queso Cheddar item
5. Bolsa de palitos de aperitivo de queso Cheddar
$20

El palito suave original con queso cheddar añadido para una combinación ganadora. ¡Qué aperitivo tan delicioso!

6. Jalapeno Cheese Snack Stick Bag item
6. Jalapeno Cheese Snack Stick Bag
$20

Agregamos el calor de los jalapeños en forma de queso al palillo suave original para hacer este sabor maravillosamente delicioso!

7. Honey Barbeque Snack Stick Bag item
7. Honey Barbeque Snack Stick Bag
$20

Canalizamos el Sur para desarrollar este sabor delicioso. Este palillo es agridulce con solo un toque de picante. ¡Es un palillo deleitable que disfrutarás seguro!

8. Hot Snack Stick Bag item
8. Hot Snack Stick Bag
$20

¡Realmente póngale más sabor a este palillo! Con pimienta roja machacada y solo un toque de cayena, ¡este palillo realmente trae el calor!

9. Raspberry Chipotle Bag item
9. Raspberry Chipotle Bag
$20

¡Estallando con sabor a frambuesa desde el momento en que das un mordisco, este sabor es una agradable sorpresa para tus papilas gustativas!

10. Habanero Mango Bag item
10. Habanero Mango Bag
$20

Este palillo de bocadillo combina los matices dulces de mango con el calor de los habaneros para hacer el palillo de bocadillo perfecto de "dulce picante"!

11. Bolsa de Estilo Alitas de Búfalo item
11. Bolsa de Estilo Alitas de Búfalo
$20

¡Este sabor agradablemente picante incorpora un toque de queso azul con el sabor de las alitas de búfalo!

12. Bolsa de Palitos de Aperitivo Mixtos item
12. Bolsa de Palitos de Aperitivo Mixtos
$20

Para aquellos que no pueden decidirse o que disfrutan de todos los sabores, prueben la bolsa mixta.

1S - 8oz CCS Sharp Cheddar Stick item
1S - 8oz CCS Sharp Cheddar Stick
$5

8 oz. CCS Sharp Cheddar Stick

1X - 8 oz. CCS Extra Sharp Cheddar Stick item
1X - 8 oz. CCS Extra Sharp Cheddar Stick
$5

8oz. CCS Extra Sharp Cheddar Stick

2S - 16oz. CCS Sharp Cheddar Block item
2S - 16oz. CCS Sharp Cheddar Block
$9

16oz. CCS Sharp Cheddar Block

2X - 16oz. CCS Extra Sharp Cheddar Block item
2X - 16oz. CCS Extra Sharp Cheddar Block
$9

16oz. CCS Extra Sharp Cheddar Block

3S - 2-1/2 lb. CCS Sharp Cheddar Block item
3S - 2-1/2 lb. CCS Sharp Cheddar Block
$20

2-1/2 lb. CCS Sharp Cheddar Block

3X - 2-1/2 lb. CCS Extra Sharp Cheddar Block item
3X - 2-1/2 lb. CCS Extra Sharp Cheddar Block
$20

2-1/2 lb. CCS Extra Sharp Cheddar Block

4S - 5 lb. CCS Sharp Cheddar Block item
4S - 5 lb. CCS Sharp Cheddar Block
$39.50

5 lb. CCS Sharp Cheddar Block

4X - 5 lb. CCS Extra Sharp Cheddar Block item
4X - 5 lb. CCS Extra Sharp Cheddar Block
$39.50

5 lb. CCS Extra Sharp Cheddar Block

5S - 8oz. CCS Sharp Cheese Spread item
5S - 8oz. CCS Sharp Cheese Spread
$5

8oz. CCS Sharp Cheese Spread

5H - 8oz. CCS Horseradish Cheese Spread item
5H - 8oz. CCS Horseradish Cheese Spread
$5

8oz. CCS Horseradish Cheese Spread

5P - CCS Port Wine Cheese Spread item
5P - CCS Port Wine Cheese Spread
$5

8oz. CCS Port Wine Cheese Spread

6 - 8oz. CCS Pepper Jack Cheese Stick item
6 - 8oz. CCS Pepper Jack Cheese Stick
$5

8oz. CCS Pepper Jack Cheese Stick

7 - 8oz. CCS Colby Jack Cheese Stick item
7 - 8oz. CCS Colby Jack Cheese Stick
$5

8oz. CCS Colby Jack Cheese Stick

8 - 10 oz. CCS Summer Sausage item
8 - 10 oz. CCS Summer Sausage
$12

10 oz. CCS Summer Sausage

10 - 2lb. Guggisberg Baby Swiss Wheel item
10 - 2lb. Guggisberg Baby Swiss Wheel
$20

2lb. Guggisberg Baby Swiss Wheel

11 - 2lb. Bag CCS Shredded Mozzarella item
11 - 2lb. Bag CCS Shredded Mozzarella
$13.50

2lb. Bag CCS Shredded Mozzarella

12 - 2lb. Bag CCS Shredded Cheddar item
12 - 2lb. Bag CCS Shredded Cheddar
$13.50

2lb. Bag CCS Shredded Cheddar

13 - 12/1oz. Mozzarella String Cheese item
13 - 12/1oz. Mozzarella String Cheese
$6.50

12/1oz. Mozzarella String Cheese

16 - 24oz. Buttermilk & Maple Pancake Mix item
16 - 24oz. Buttermilk & Maple Pancake Mix
$8.25

24oz. Buttermilk & Maple Pancake Mix

17 - 8 fl. oz. Maple Syrup item
17 - 8 fl. oz. Maple Syrup
$12.50

8 fl. oz. Sprague's Maple Syrup

18 - 3.25 oz. Maple Candy item
18 - 3.25 oz. Maple Candy
$15.50

3.25 oz. Sprague's Maple Candy

19 - Cheese Curds item
19 - Cheese Curds
$16.50

Fresh Cheese Curds - 1 lb. Packages

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!