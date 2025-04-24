Conoce a la Next Gen: 5º Festival Anual de Regreso a Clases

920 NY-45

New City, NY 10956, USA

Corte de pelo / Peinado
Gratuito

Concede la entrada para que un niño reciba un corte de pelo o trenza gratis en el festival. ¡El niño debe estar presente para recibir el corte de pelo o peinado!

Donación de ropa
Gratuito

Concede la entrada para que un niño reciba ropa gratis, proporcionada por los patrocinadores del festival y los socios comunitarios.

Mochilas y útiles escolares
Gratuito

Concede la entrada para que un niño reciba una mochila gratis llena de útiles escolares. ¡El niño debe estar presente para recibir la mochila y los útiles escolares!

