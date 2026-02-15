Evento de membresía - Dr. Antonio Fierro

Avanzando hacia una Comunidad de Práctica Efectiva: Un Enfoque en los Estudiantes de Inglés

Con la participación del Dr. Antonio Fierro

Únase a nosotros para una sesión inspiradora con el Dr. Antonio Fierro mientras nos unimos para fortalecer los resultados de alfabetización para los estudiantes de inglés.

En esta presentación engaging, exploraremos lo que verdaderamente significa construir una comunidad de práctica efectiva—fundamentada en la investigación, altas expectativas y un compromiso compartido con la equidad. Juntos, consideraremos cómo la instrucción de alfabetización alineada con la evidencia puede tanto honrar como acelerar el crecimiento de los aprendices multilingües.

Este evento está diseñado para educadores y líderes que creen que la alfabetización es un derecho—y que están listos para convertir esa creencia en acción.

Esperamos aprender, reflexionar y crecer junto a usted.