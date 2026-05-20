John M. Langston Citizens Association

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Membresías

Un año Individual (solo para residentes de High View Park)
$10

Válido hasta 24 de julio de 2027

La membresía es para residentes de High View Park (propietarios o inquilinos)

Un año para personas mayores de 65 años (solo residentes)
$5

Válido hasta 24 de julio de 2027

La membresía es para residentes de High View Park (propietarios o inquilinos)

Membresía Anual de Asociado
$20

Válido hasta 24 de julio de 2027

Para no residentes y empresas

Membresía Individual de Tres Años
$30

La membresía es para residentes de High View Park (propietarios o inquilinos)

Membresía Senior de Tres Años (solo residentes mayores de 65)
$15

La membresía es para residentes mayores de High View Park (propietarios o inquilinos)

Tres años de membresía de asociado
$60

No residentes y empresas

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