Shelby County Public Library Friends Of The Library Inc

Ofrecido por

Shelby County Public Library Friends Of The Library Inc

Acerca de las afiliaciones

Memberships 2026 - Amigos de la Biblioteca de la Biblioteca Pública del Condado de Shelby (IN)

Familia
$30

Válido hasta 22 de mayo de 2027

Esta membresía es una excelente manera para que su familia apoye los programas y servicios de la biblioteca que pueden beneficiar a cualquier persona en el condado de Shelby.

Membresía Corporativa Anual de Capítulo
$250

Válido hasta 22 de mayo de 2027

Empresas, por favor consideren una membresía anual a los Amigos de la Biblioteca de la Biblioteca Pública del Condado de Shelby. Su membresía anual demuestra su compromiso sostenido con la comunidad. La biblioteca es un recurso valioso que ofrece programas y servicios que pueden beneficiar a cualquier persona en el condado de Shelby. Hay dos opciones: membresía de $250 'libro' o membresía de $500 'capítulo' (abajo).

Individual
$15

Válido hasta 22 de mayo de 2027

Al hacerse miembro de los Amigos de la Biblioteca, está apoyando programas y servicios que benefician a muchos en la comunidad!

Individual de Por Vida
$150

Sin expiración

Pague $150 una vez, y será miembro de por vida. Su membresía no expira. Esta es una gran manera de mostrar apoyo de por vida a la comunidad, ¡porque la biblioteca ofrece tantos programas. No solo leemos libros!

Membresía Corporativa Anual de Libro
$500

Válido hasta 22 de mayo de 2027

Empresas, por favor consideren una membresía anual a los Amigos de la Biblioteca de la Biblioteca Pública del Condado de Shelby. Su membresía anual demuestra su compromiso sostenido con la comunidad. La biblioteca es un recurso valioso que ofrece programas y servicios que pueden beneficiar a cualquier persona en el condado de Shelby. Hay dos opciones: membresía de $250 'libro' (arriba) o membresía de $500 'capítulo'.

Lifetime Corporate Saga
$1,000

Sin expiración

For a one time donation of $1000, your business promotes lifelong support to the community. The Library is a valuable resource that provides programs and services that can benefit anyone in Shelby County.

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