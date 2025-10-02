Memberships 2026 - Amigos de la Biblioteca de la Biblioteca Pública del Condado de Shelby (IN)

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Acerca de las afiliaciones
Válido hasta 22 de mayo de 2027
Esta membresía es una excelente manera para que su familia apoye los programas y servicios de la biblioteca que pueden beneficiar a cualquier persona en el condado de Shelby.
Válido hasta 22 de mayo de 2027
Empresas, por favor consideren una membresía anual a los Amigos de la Biblioteca de la Biblioteca Pública del Condado de Shelby. Su membresía anual demuestra su compromiso sostenido con la comunidad. La biblioteca es un recurso valioso que ofrece programas y servicios que pueden beneficiar a cualquier persona en el condado de Shelby. Hay dos opciones: membresía de $250 'libro' o membresía de $500 'capítulo' (abajo).
Válido hasta 22 de mayo de 2027
Al hacerse miembro de los Amigos de la Biblioteca, está apoyando programas y servicios que benefician a muchos en la comunidad!
Sin expiración
Pague $150 una vez, y será miembro de por vida. Su membresía no expira. Esta es una gran manera de mostrar apoyo de por vida a la comunidad, ¡porque la biblioteca ofrece tantos programas. No solo leemos libros!
Válido hasta 22 de mayo de 2027
Empresas, por favor consideren una membresía anual a los Amigos de la Biblioteca de la Biblioteca Pública del Condado de Shelby. Su membresía anual demuestra su compromiso sostenido con la comunidad. La biblioteca es un recurso valioso que ofrece programas y servicios que pueden beneficiar a cualquier persona en el condado de Shelby. Hay dos opciones: membresía de $250 'libro' (arriba) o membresía de $500 'capítulo'.
Sin expiración
For a one time donation of $1000, your business promotes lifelong support to the community. The Library is a valuable resource that provides programs and services that can benefit anyone in Shelby County.
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