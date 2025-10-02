Memberships 2026 - Amigos de la Biblioteca de la Biblioteca Pública del Condado de Shelby (IN)

Empresas, por favor consideren una membresía anual a los Amigos de la Biblioteca de la Biblioteca Pública del Condado de Shelby. Su membresía anual demuestra su compromiso sostenido con la comunidad. La biblioteca es un recurso valioso que ofrece programas y servicios que pueden beneficiar a cualquier persona en el condado de Shelby. Hay dos opciones: membresía de $250 'libro' o membresía de $500 'capítulo' (abajo).