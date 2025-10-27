Ofrecido por

West Spring Goup Of AA

Acerca de las afiliaciones

<span>Hombres de Integridad Hermandad</span>

Partidario
$5

Mensual

Ayuda a sostener los programas y alcance de Hombres de Integridad.

Socio
$10

Mensual

Mitad de descuento en la inscripción para futuras acampadas.

Campeón
$20

Mensual

Inscripción gratuita a la acampada.

Camiseta exclusiva de Hombres de Integridad.

Miembro de Legado
$50

Mensual

Inscripción gratuita a la acampada y camiseta exclusiva de Hombres de Integridad.

Regalo conmemorativo de Hombres de Integridad.

Reconocimiento especial en las acampadas


Devolver el Favor
$125

Sin expiración

Haz una contribución única de $120 para patrocinar a un campista necesitado.

Tu donación ayuda a que alguien nuevo experimente la misma transformación que tú.


¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!