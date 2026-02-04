Menchaca Elementary PTA

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Tienda de Mustang de la PTA de la Primaria Menchaca.

"Y'all Means All" Pre-pedido de Camiseta - Tallas Juveniles item
"Y'all Means All" Pre-pedido de Camiseta - Tallas Juveniles
$20

¡Reserva la camiseta de la PTA de Menchaca con el lema "Y'all Means All" (edición limitada) hasta el 6 de marzo de 2026!

Las camisetas se entregarán a tiempo para la Semana del Orgullo de AISD, del 24 al 28 de marzo.

"Y'all Means All" Pre-pedido de Camiseta - Talla de Adulto item
"Y'all Means All" Pre-pedido de Camiseta - Talla de Adulto
$20

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Las camisetas se entregarán a tiempo para la Semana del Orgullo de AISD, del 24 al 28 de marzo.

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