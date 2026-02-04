Tienda de Mustang de la PTA de la Primaria Menchaca.

¡Reserva la camiseta de la PTA de Menchaca con el lema "Y'all Means All" (edición limitada) hasta el 6 de marzo de 2026!
Las camisetas se entregarán a tiempo para la Semana del Orgullo de AISD, del 24 al 28 de marzo.
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