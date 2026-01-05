Men's Health Month (copy)

Permite la entrada al evento con acceso a comodidades y actividades estándar por adulto. Los niños son GRATIS.
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Cesta de Rifa de Bienestar para Mujeres
Gratuito
Garantiza 1 entrada. Un Santuario de Autocuidado. Esta elegante cesta está llena de belleza, confort e inspiración. En su interior encontrarás delicias de cuidado personal como un exfoliante corporal, mascarilla para pies, bombas de baño, set de uñas y un espejo con luz, además de una caja de recuerdos, una Biblia y un broche inspirado en Chanel para elevar cuerpo, mente y espíritu.
Un dulce de chocolate, copa de vino y un diario con bolígrafo completan este regalo de corazón, recordándote que la confianza crece donde comienza el amor propio.
Garantiza 1 entrada. Un Santuario de Autocuidado. Esta elegante cesta está llena de belleza, confort e inspiración. En su interior encontrarás delicias de cuidado personal como un exfoliante corporal, mascarilla para pies, bombas de baño, set de uñas y un espejo con luz, además de una caja de recuerdos, una Biblia y un broche inspirado en Chanel para elevar cuerpo, mente y espíritu.
Un dulce de chocolate, copa de vino y un diario con bolígrafo completan este regalo de corazón, recordándote que la confianza crece donde comienza el amor propio.
Cesta de Rifa para Hombres
Gratuito
Garantiza 1 entrada.
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Extended Family/Friend
Gratuito
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