Men's Health Month (copy)

Garantiza 1 entrada. Un Santuario de Autocuidado. Esta elegante cesta está llena de belleza, confort e inspiración. En su interior encontrarás delicias de cuidado personal como un exfoliante corporal, mascarilla para pies, bombas de baño, set de uñas y un espejo con luz, además de una caja de recuerdos, una Biblia y un broche inspirado en Chanel para elevar cuerpo, mente y espíritu. Un dulce de chocolate, copa de vino y un diario con bolígrafo completan este regalo de corazón, recordándote que la confianza crece donde comienza el amor propio.

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