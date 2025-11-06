Crawfish For A Cause Atl

Ofrecido por

Crawfish For A Cause Atl

Acerca de las afiliaciones

Despertar Mental 2026 sponsors

Platino
$10,000

Sin expiración

Los patrocinadores Platino reciben los siguientes beneficios:

* marca de evento de gran tamaño
* Anuncios en redes sociales
* 20 boletos

Oro
$7,500

Sin expiración

Los patrocinadores Oro reciben los siguientes beneficios:

* marca de evento más grande
* Anuncios en redes sociales
* 20 boletos

Plata
$5,000

Sin expiración

Los patrocinadores Plata reciben los siguientes beneficios:

* marca de evento de tamaño medio
* Anuncios en redes sociales
* 10 boletos

Bronce
$2,000

Sin expiración

Los patrocinadores Bronce reciben los siguientes beneficios:


* Anuncios en redes sociales
* marca de evento pequeño
* 5 boletos

Añadir una donación para Crawfish For A Cause Atl

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!