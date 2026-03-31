Torneo de Golf de la Caridad Minds Matter Open

Disfrute de 9 hoyos de golf en equipo temático de enfermedades mentales de cuatro personas, compitiendo por rifas y premios mientras apoya a individuos y familias afectadas por enfermedades mentales. Después de una mañana de diversión, disfrute del buffet de águila, café y postre en la Casa del Lago Van Cortlandt para Risas en el Almuerzo. El presentador invitado especial y comediante Leonard Ouzts nos ayudará a navegar por el mundo muy serio de la conciencia sobre enfermedades mentales mientras actúa como la válvula de alivio de presión a través de la comedia.