The Light of Men Ecclesiastical Trust

Organizado por

The Light of Men Ecclesiastical Trust

Acerca de este evento

Torneo de Golf de la Caridad Minds Matter Open

Van Cortlandt Golf House

115 Van Cortlandt Park, Bronx, NY 10463, USA

Paquete de Golfista Individual
$275

Disfrute de 9 hoyos de golf en equipo temático de enfermedades mentales de cuatro personas, compitiendo por rifas y premios mientras apoya a individuos y familias afectadas por enfermedades mentales. Después de una mañana de diversión, disfrute del buffet de águila, café y postre en la Casa del Lago Van Cortlandt para Risas en el Almuerzo. El presentador invitado especial y comediante Leonard Ouzts nos ayudará a navegar por el mundo muy serio de la conciencia sobre enfermedades mentales mientras actúa como la válvula de alivio de presión a través de la comedia.

Paga lo que puedas
Paquete de Golfista en Equipo
$1,000
Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos

Disfrute de 9 hoyos de golf en equipo temático de enfermedades mentales de cuatro personas, compitiendo por rifas y premios mientras apoya a individuos y familias afectadas por enfermedades mentales. Después de una mañana de diversión, disfrute del buffet de águila, café y postre en la Casa del Lago Van Cortlandt para Risas en el Almuerzo. El presentador invitado especial y comediante Leonard Ouzts nos ayudará a navegar por el mundo muy serio de la conciencia sobre enfermedades mentales mientras actúa como la válvula de alivio de presión a través de la comedia.

$1,000
Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos
$1,000
Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos
$1,000
Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos
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Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos
$1,000
Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos
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