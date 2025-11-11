Meriden Youth Wrestling Inc

Meriden Lucha Juvenil Inc DBA DDWC

$250

Pequeños Martillos

Nivel principiante (hasta 1 año de experiencia)

Participación en torneos locales

Edades 4–8

Martes y Jueves | 5:00 – 6:00 PM

$250

Desarrollo


Abierto a todos los niveles de experiencia

Participación en torneos locales

Edades 8+

Martes y Jueves | 6:30 – 8:30 PM

$300

Equipo de Viaje

Edades 10+
Participación en eventos a nivel local, regional y nacional

Debe ser aprobado por el personal de entrenamiento

Lunes, Martes y Jueves | 6:30 – 8:30 PM

$30

tarifa de torneo

