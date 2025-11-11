Meriden Lucha Juvenil Inc DBA DDWC

Ofrecido por
Pequeños Martillos
Nivel principiante (hasta 1 año de experiencia)
Participación en torneos locales
Edades 4–8
Martes y Jueves | 5:00 – 6:00 PM
Desarrollo
Abierto a todos los niveles de experiencia
Participación en torneos locales
Edades 8+
Martes y Jueves | 6:30 – 8:30 PM
Equipo de Viaje
Edades 10+
Participación en eventos a nivel local, regional y nacional
Debe ser aprobado por el personal de entrenamiento
Lunes, Martes y Jueves | 6:30 – 8:30 PM
tarifa de torneo
$
