Mill Neck Center for the Deaf - Noche de Conciencia Sorda en Citi Field.

Acerca de este evento
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Los asientos se asignarán según el orden de compra, así que le recomendamos que se registre temprano para asegurar un lugar
El asiento estará en la Sección 107, 108, 109, 110
Muchos de nuestros estudiantes y personas a las que servimos en el Centro Mill Neck para Sordos estarían encantados de participar en este juego inspirador. ¡Por favor considere donar un asiento para que podamos compartir esta experiencia inspiradora con todos!
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Un billete patrocinado completo cuesta $60—dona lo que puedas.
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