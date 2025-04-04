Hora Sensorial de Fiesta Familiar Mex Tex

Este boleto es para familias con niños con necesidades especiales que planean asistir a las Actividades de la Hora Sensorial. El boleto de Hora Sensorial solo permitirá el ingreso inicial al evento durante el horario especial de 9am-11:45am. Este es un boleto de admisión general y permitirá entrar y salir todo el día, pero el ingreso inicial debe ser entre las horas indicadas y con el propósito de asistir a la hora sensorial con sus hijos.

