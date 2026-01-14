Miami Beach Festival de Orquídeas y Artes.

Organizado por
Acerca de este evento
Los residentes de Miami Beach compran un día de entrada al festival y obtienen el segundo día gratis. Debe mostrar la identificación de Miami Beach en la puerta el sábado para recibir la pulsera para la entrada gratuita el domingo.
Los empleados de la ciudad tienen entrada gratuita al festival. Deben mostrar la identificación de empleado de la Ciudad de Miami Beach en la puerta. Válido solo para la entrada de una persona.
Active military get free entry to the festival. Must show valid ID at the door.
Kids under 10 get free entry.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!