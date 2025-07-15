Miami Girls Rock Camp Patrocinio de Empresas

Mensaje en vivo en el escenario de tu negocio por un artista joven

Facturación suprema en la promoción del concierto y tu banner de negocios en exhibición exclusiva cerca del escenario

Una invitación a una de nuestras presentaciones de la banda visitante durante la hora del almuerzo de la semana del campamento ¡5 entradas para el Showcase final

Video de agradecimiento personalizado de los campistas y publicación exclusiva en redes sociales



