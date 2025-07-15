Miami Girls Rock Camp, Inc.

Ofrecido por

Miami Girls Rock Camp, Inc.

Acerca de las afiliaciones

Miami Girls Rock Camp Patrocinio de Empresas

THE SUPREMES $5,000 and up!
$5,000

Anual

Mensaje en vivo en el escenario de tu negocio por un artista joven

Facturación suprema en la promoción del concierto y tu banner de negocios en exhibición exclusiva cerca del escenario

Una invitación a una de nuestras presentaciones de la banda visitante durante la hora del almuerzo de la semana del campamento ¡5 entradas para el Showcase final

Video de agradecimiento personalizado de los campistas y publicación exclusiva en redes sociales


Go-Go’s $2,500 - $4,999
$2,500

Anual

Mensaje en vivo en el escenario de tu negocio por un artista joven

Facturación alta en la promoción del concierto y tu banner de negocios en exhibición en el final 4 entradas para el Showcase final

Publicación exclusiva en redes sociales

SALT-N-PEPA $1,000 - $2,499
$1,000

Anual

Mensaje en vivo en el escenario de tu negocio durante el concierto Logo en materiales promocionales del concierto

2 entradas para el Showcase final


THE RUNAWAYS $500 - $999
$500

Anual

Logo en materiales promocionales del concierto

2 entradas para el Showcase final



Añadir una donación para Miami Girls Rock Camp, Inc.

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!