Miami Girls Rock Camp Patrocinio de Empresas

Anual
Mensaje en vivo en el escenario de tu negocio por un artista joven
Facturación suprema en la promoción del concierto y tu banner de negocios en exhibición exclusiva cerca del escenario
Una invitación a una de nuestras presentaciones de la banda visitante durante la hora del almuerzo de la semana del campamento ¡5 entradas para el Showcase final
Video de agradecimiento personalizado de los campistas y publicación exclusiva en redes sociales
Anual
Mensaje en vivo en el escenario de tu negocio por un artista joven
Facturación alta en la promoción del concierto y tu banner de negocios en exhibición en el final 4 entradas para el Showcase final
Publicación exclusiva en redes sociales
Anual
Mensaje en vivo en el escenario de tu negocio durante el concierto Logo en materiales promocionales del concierto
2 entradas para el Showcase final
Anual
Logo en materiales promocionales del concierto
2 entradas para el Showcase final
