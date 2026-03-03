Miami Wellness & Movement | Patrocinio

Como nuestro exclusivo socio de bienestar presentador, su marca se posicionará como el principal socio corporativo del Festival de Bienestar y Movimiento de Miami.





Este nivel premier incluye:

• Posicionamiento exclusivo en la categoría

• Colocación del logotipo más grande en todos los materiales de marketing y eventos

• Posicionamiento principal del logotipo

• Colocación privilegiada en el telón de fondo de repetición

• Reconocimiento en el escenario durante el programa

• Mesa de activación en una ubicación premium

• Colocación destacada en la comercialización digital, medios de comunicación y comunicaciones del evento

• Participación directa con más de 300 asistentes

• Mención en el video de resumen del evento

• Acceso a fotografía profesional del evento

• 15 boletos VIP para el evento





¡Nos honra reconocerlo como el socio principal de este poderoso día de movimiento, conexión e impacto!