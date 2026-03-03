Miami Wellness & Movement | Patrocinio

Organizado por
Acerca de este evento
Como nuestro exclusivo socio de bienestar presentador, su marca se posicionará como el principal socio corporativo del Festival de Bienestar y Movimiento de Miami.
Este nivel premier incluye:
• Posicionamiento exclusivo en la categoría
• Colocación del logotipo más grande en todos los materiales de marketing y eventos
• Posicionamiento principal del logotipo
• Colocación privilegiada en el telón de fondo de repetición
• Reconocimiento en el escenario durante el programa
• Mesa de activación en una ubicación premium
• Colocación destacada en la comercialización digital, medios de comunicación y comunicaciones del evento
• Participación directa con más de 300 asistentes
• Mención en el video de resumen del evento
• Acceso a fotografía profesional del evento
• 15 boletos VIP para el evento
¡Nos honra reconocerlo como el socio principal de este poderoso día de movimiento, conexión e impacto!
Como Patrocinador Legado de Vida, su marca recibirá un reconocimiento prominente en todo el Festival de Bienestar y Movimiento de Miami y en las comunicaciones del evento.
Este nivel incluye:
• Colocación prominente del logotipo
• Reconocimiento verbal en el escenario
• Colocación premium en repetición
• Listado destacado de patrocinadores en el sitio web del evento
• Mesa de activación
• Destacado en redes sociales
• Inclusión en el video de resumen del evento
• Acceso a fotografía profesional del evento
• 10 boletos VIP para el evento
Este nivel posiciona su marca como un importante defensor del bienestar comunitario e impacto al tiempo que brinda oportunidades significativas de visibilidad y participación durante todo el evento.
Como Patrocinador de Impacto Comunitario, su marca obtendrá una sólida visibilidad y oportunidades directas de participación durante el festival.
Este nivel incluye:
• Colocación del logotipo en materiales de marketing digital
• Inclusión en repetición
• Espacio de activación de vendedor
• Reconocimiento en redes sociales
• Reconocimiento de la marca en materiales de resumen
• 6 boletos VIP para el evento
Este nivel de asociación permite a su marca interactuar activamente con los asistentes al tiempo que se alinea con una experiencia comunitaria impulsada por un propósito.
Como Patrocinador de Resiliencia, su marca será reconocida como un valioso partidario del Festival de Bienestar y Movimiento de Miami.
Este nivel incluye:
• Mesa de vendedor
• Colocación del logotipo en los materiales del evento
• Reconocimiento en redes sociales
• 4 boletos VIP para el evento
Esta es una oportunidad significativa para mostrar su negocio, conectarse con los asistentes y ser parte de un poderoso día de movimiento y celebración comunitaria.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!