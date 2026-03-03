Get Redd Foundation

Organizado por

Get Redd Foundation

Acerca de este evento

Miami Wellness & Movement | Patrocinio

3005 NW 92nd Ave

Doral, FL 33172, USA

Presentando socio de bienestar
$7,500

Como nuestro exclusivo socio de bienestar presentador, su marca se posicionará como el principal socio corporativo del Festival de Bienestar y Movimiento de Miami.


Este nivel premier incluye:

• Posicionamiento exclusivo en la categoría
• Colocación del logotipo más grande en todos los materiales de marketing y eventos
• Posicionamiento principal del logotipo
• Colocación privilegiada en el telón de fondo de repetición
• Reconocimiento en el escenario durante el programa
• Mesa de activación en una ubicación premium
• Colocación destacada en la comercialización digital, medios de comunicación y comunicaciones del evento
• Participación directa con más de 300 asistentes
• Mención en el video de resumen del evento
• Acceso a fotografía profesional del evento
• 15 boletos VIP para el evento


¡Nos honra reconocerlo como el socio principal de este poderoso día de movimiento, conexión e impacto!

Patrocinador Legado de Vida
$5,000

Como Patrocinador Legado de Vida, su marca recibirá un reconocimiento prominente en todo el Festival de Bienestar y Movimiento de Miami y en las comunicaciones del evento.


Este nivel incluye:

• Colocación prominente del logotipo
• Reconocimiento verbal en el escenario
• Colocación premium en repetición
• Listado destacado de patrocinadores en el sitio web del evento
• Mesa de activación
• Destacado en redes sociales
• Inclusión en el video de resumen del evento
• Acceso a fotografía profesional del evento
• 10 boletos VIP para el evento


Este nivel posiciona su marca como un importante defensor del bienestar comunitario e impacto al tiempo que brinda oportunidades significativas de visibilidad y participación durante todo el evento.

Patrocinador de Impacto Comunitario
$2,500

Como Patrocinador de Impacto Comunitario, su marca obtendrá una sólida visibilidad y oportunidades directas de participación durante el festival.


Este nivel incluye:

• Colocación del logotipo en materiales de marketing digital
• Inclusión en repetición
• Espacio de activación de vendedor
• Reconocimiento en redes sociales
• Reconocimiento de la marca en materiales de resumen
• 6 boletos VIP para el evento


Este nivel de asociación permite a su marca interactuar activamente con los asistentes al tiempo que se alinea con una experiencia comunitaria impulsada por un propósito.

Patrocinador de Resiliencia
$1,000

Como Patrocinador de Resiliencia, su marca será reconocida como un valioso partidario del Festival de Bienestar y Movimiento de Miami.


Este nivel incluye:

• Mesa de vendedor
• Colocación del logotipo en los materiales del evento
• Reconocimiento en redes sociales
• 4 boletos VIP para el evento


Esta es una oportunidad significativa para mostrar su negocio, conectarse con los asistentes y ser parte de un poderoso día de movimiento y celebración comunitaria.

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