MIC 2026 Pagos de Vuelos sin Conexión

MIC Reproductor o Depósito de Vuelo de Padres (IDA Y VUELTA)
$550

Por favor seleccione el número de boletos de vuelo de jugador/padre que ha registrado a través de TeamSnap - Cada depósito de boleto es de $550

Pago a Plazos #1
$250

Pago a plazos #1 - Este pago vence el 1 de diciembre de 2025


Por favor seleccione el número de boletos de vuelo de jugador/padre que ha registrado a través de TeamSnap

Pago a Plazos #2
$250

Pago a plazos #2 - Este pago vence el 1 de enero de 2026

Pago a Plazos #3
$250

Pago a plazos #3 - Este pago vence el 1 de febrero de 2026

Pago a Plazos #4
$250

Pago a plazos #4 - Este pago vence el 1 de marzo de 2026


Por favor seleccione el número de boletos de vuelo de jugador/padre que ha registrado a través de TeamSnap

Pagos parciales/adicionales
$100

Pagos parciales/adicionales hacia el saldo del vuelo: Estos pagos se aplicarán al saldo total que debe

