Project Send It

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Acerca de este evento

Entrevista de preguntas y respuestas con el Pro-Escalador de Middle School Mavericks

1155 W 5th Ave

Denver, CO 80204, USA

Admisión General
$20

Ven a escuchar a escaladores profesionales discutir sobre sus vidas y carreras. La sesión de preguntas y respuestas es parte del evento más grande “Potencial al Máximo: Mavericks de la Escuela Secundaria y Aventuras Profesionales” organizado por Movement Baker. El evento es una experiencia de una noche diseñada para abrir nuevas puertas para los estudiantes de secundaria con oportunidades limitadas. Durante esta parte del evento, los estudiantes de secundaria llevarán a cabo una sesión de preguntas y respuestas con los escaladores.

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