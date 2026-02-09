Mindful-Well, CDC Creative Shop.

Mindful-Well CDC

Chaqueta de Ganchillo Multicolor item
Chaqueta de Ganchillo Multicolor
$100

Chaqueta de ganchillo exquisitamente elaborada, talla mediana con mangas más largas. Un artículo único.

Sin Mangas con Capucha item
Sin Mangas con Capucha
$35

Chaleco sin mangas de ganchillo hecho a mano con capucha, diseñado con prácticas éticas y sostenibles. Viene en tres tallas, mediano, y está disponible en beige.

Bolso de Hombro Multicolor
$40

Este bolso de hombro presenta un diseño vibrante de ganchillo hecho con hilo de camiseta y está construido con materiales de origen sostenible. Perfecto y hecho de forma única.

Basic Beanie ~ Blue & Cream item
Basic Beanie ~ Blue & Cream
$16

Crochet basic beanie for those chilly days. Quick and easy to store and carry.

Crochet Mohawk/Crown ribbon beanie item
Crochet Mohawk/Crown ribbon beanie
$30

This exquisitely made crochet beanie comes with crochet ribbons, allowing it to be worn as either a crown or a mohawk. Available in brown and cream hues. Fits most sizes.

Mohawk Beanie Crown item
Mohawk Beanie Crown
$30

This beautifully crafted crochet beanie features crochet ribbons, enabling it to be styled as either a crown or a mohawk. It is available in a vibrant mix of pink, purple, and green shades. It accommodates most sizes.

