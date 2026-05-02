Recaudación de fondos Mini Fuzzy

Solo quedan 13 de 15 | Donación mínima $95





Recuerdo Personalizado de tu Pyr

Si alguna vez has cepillado a tu Pyr y pensaste,

“bueno… con esto alcanza para hacer otro perro,”

tenemos justo lo que necesitas. Este es tu Gran Pirineo real… convertido en una versión pequeña y abrazable… hecha con su propio pelito. 😍





Cada fuzzy se hace a mano bajo pedido por la increíble artista Analisa aquí mismo en Estados Unidos, usando el pelo que suelta tu perro (sí, una pequeña solución al efecto “bola de pelo rodando” en tu casa). El resultado es un recuerdo suave y único que captura el aspecto, espíritu y la actitud tan característica de los Pyr… dulce, terco y con un toquecito mandón.





🩵 Cada fuzzy es aproximadamente del tamaño de una toronja, perfecto para una repisa, escritorio o donde guardes tus cosas más especiales.



🩵 El 100% de lo recaudado va directamente al fondo de emergencias médicas de Texas Great Pyrenees Rescue, ayudándonos a decir que sí cuando un perro necesita atención urgente, cirugía o una segunda oportunidad.





Analisa donó generosamente 15 de estos fuzzies para ayudarnos a recaudar fondos rápidamente. ¡Muchísimas gracias!





Figuritas únicas como estas, hechas a mano con el pelo de tu propio perro, normalmente se venden por $250+ en plataformas como Etsy. Para esta recaudación queremos que todos los que quieran un mini fuzzy de su Pyr tengan la oportunidad de conseguir uno, así que decidimos establecer una donación inicial de solo $95 y dejar que tú decidas si puedes aportar un poco más para ayudarnos a reconstruir nuestro fondo de emergencias médicas.





Cómo Funciona

Después de tu donación, te enviaremos todos los detalles.

Consigue una bolsita tamaño cuarto (quart) con el pelo de tu Pyr (recién cepillado, floof de primera calidad)

Envía por correo electrónico algunas fotos de tu perro

de frente, de lado, todas las tomas con personalidad son bienvenidas

Analisa se pone a trabajar para transformar todo ese pelito en algo especial

También puede complementar o incluso usar únicamente lana 100% natural si es necesario para dar la forma perfecta, manteniendo a tu perro como el corazón de la pieza.





Qué Recibes

Un mini Pyr hecho a mano con técnica de fieltro que:

Está hecho con el pelo real de tu perro

Es aproximadamente del tamaño de una toronja

Captura su apariencia y personalidad únicas

Es completamente único

No hay dos iguales… igual que nuestros perros.





Por Qué Les Encantan

Un recuerdo de tu querido Pyr lleno de floof

Una pieza con gran valor sentimental

Un regalo que hará llorar (de emoción) a cualquier amante de los Pyr

Una forma útil de aprovechar todo ese pelo… por fin

Tiempo

Estas piezas se hacen a mano con cuidado y atención al detalle. El tiempo de entrega estimado es de unas semanas dependiendo del volumen de pedidos. Las cosas buenas toman tiempo… especialmente cuando están hechas de pelo de perro.





El Corazón Detrás

Cada fuzzy nos ayuda a cubrir atención veterinaria de emergencia para perros que no pueden esperar. Solo este año ya llevamos más de $40,000 en gastos veterinarios de emergencia. Y eso sin contar vacunas, esterilización o cuidados preventivos tan necesarios.





Así que aunque este pequeño fuzzy esté en tu casa…

está haciendo cosas grandes por otro Pyr que lo necesita. 🩵