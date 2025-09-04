Miracles for Mya

Organizado por

Miracles for Mya

Acerca de este evento

Milagros para la 3a Gala Anual de Mya.

9425 W 191st St

Mokena, IL 60448, USA

Admisión
$90
Su admisión incluye cena de cuatro platos, barra libre y música de DJ.
Couch Couture Virtual Pass
$50

No heels, no hassle - just heart. You won't be there, but your impact will.

Platinum Sponsorship
$2,000

Sponsorship includes:

+Two complementary tickets to Gala

+Logo display on social media

+Logo displayed on individual event day sign

+Recognition in event program


Gold Sponsorship
$1,000

Sponsorship includes:

+Two complementary tickets to Gala

+Logo display on social media

+Logo displayed on event day sign

+Recognition in event program

Silver Sponsorship
$500

Sponsorship includes:

+Logo display on social media

+Logo displayed on event day sign

+Recognition in event program

Bronze Sponsorship
$250

Sponsorship includes:

+Logo display on social media

+ Recognition in event program

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