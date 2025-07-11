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Organizado por

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Acerca de este evento

Ventas cerradas

Mirza Templo No. 273 Baile Anual del Potentado

273 Grizzly Ln

Rochester, MI 48309

Boleto Único
$90

Desfrute do programa completo com acesso a todas as atividades principais.

Mesa
$540

Concede entrada para 8 convidados

Anúncio de Página Inteira no Jornal de Lembranças do Templo Mirza
$100

Pedimos que nos ajude a comemorar este evento de gala comprando um anúncio para nosso Jornal de Lembranças. Instruções sobre como enviar um anúncio para o Jornal de Lembranças serão fornecidas por e-mail no momento da compra

Anúncio de Meia Página no Jornal de Lembranças do Templo Mirza
$50

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