Festival de Cangrejos de Missouri City

Organizado por
Acerca de este evento
Incluye un espacio de vendedor en el Missouri City Crawfish Fest para vendedores minoristas, artesanales, basados en servicios y comunitarios.
Lo mejor para:
Boutiques, joyas, velas, manualidades, ropa, negocios locales, marcas comunitarias.
No reembolsable
Incluye un espacio de vendedor para vendedores de postres únicamente.
Lo mejor para:
Beignets, tortas fritas, galletas, raspados, helado, pralines, cupcakes, dulces.
No reembolsable
Incluye un espacio de vendedor para vendedores de bebidas únicamente.
Lo mejor para:
Limonada, té, café, jugos, bebidas especiales, vendedores de bebidas no alcohólicas.
No reembolsable
Incluye un espacio de stand para organizaciones sin fines de lucro que brinden alcance, recursos e información comunitaria.
No reembolsable
Apoye el Missouri City Crawfish Fest mientras ayuda a financiar becas para estudiantes que se gradúan.
Beneficios para el Patrocinador
• Colocación del logotipo en el sitio web del evento
• Reconocimiento en redes sociales
• Reconocimiento durante los anuncios del evento
• Espacio de stand para vendedor en el festival
Su contribución ayuda a apoyar tanto el evento como el fondo de becas de MCCEF.
Ayuda a apoyar el Missouri City Crawfish Fest y las becas para estudiantes locales.
Beneficios para el Patrocinador
• Nombre de la empresa listado en el sitio web del evento
• Reconocimiento en la señalización del evento
Su apoyo contribuye hacia el objetivo de becas de conceder 10 becas de $500 a estudiantes que se gradúan.
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