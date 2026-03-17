Missouri City Chamber of Commerce Education Foundation

Organizado por

Missouri City Chamber of Commerce Education Foundation

Acerca de este evento

Festival de Cangrejos de Missouri City

1340 Independence Blvd

Missouri City, TX 77489, USA

Vendedor del mercado
$75

Incluye un espacio de vendedor en el Missouri City Crawfish Fest para vendedores minoristas, artesanales, basados en servicios y comunitarios.


Lo mejor para:
Boutiques, joyas, velas, manualidades, ropa, negocios locales, marcas comunitarias.


No reembolsable

Vendedor de postres
$100

Incluye un espacio de vendedor para vendedores de postres únicamente.


Lo mejor para:
Beignets, tortas fritas, galletas, raspados, helado, pralines, cupcakes, dulces.


No reembolsable

Vendedor de bebidas
$100

Incluye un espacio de vendedor para vendedores de bebidas únicamente.


Lo mejor para:
Limonada, té, café, jugos, bebidas especiales, vendedores de bebidas no alcohólicas.


No reembolsable

Stand sin fines de lucro
$75

Incluye un espacio de stand para organizaciones sin fines de lucro que brinden alcance, recursos e información comunitaria.


No reembolsable

$30
$30
$100
🥈 Patrocinador del Evento
$1,000

Apoye el Missouri City Crawfish Fest mientras ayuda a financiar becas para estudiantes que se gradúan.


Beneficios para el Patrocinador

• Colocación del logotipo en el sitio web del evento
• Reconocimiento en redes sociales
• Reconocimiento durante los anuncios del evento
• Espacio de stand para vendedor en el festival


Su contribución ayuda a apoyar tanto el evento como el fondo de becas de MCCEF.

🥉 Patrocinador de la Comunidad
$500

Ayuda a apoyar el Missouri City Crawfish Fest y las becas para estudiantes locales.


Beneficios para el Patrocinador

• Nombre de la empresa listado en el sitio web del evento
• Reconocimiento en la señalización del evento


Su apoyo contribuye hacia el objetivo de becas de conceder 10 becas de $500 a estudiantes que se gradúan.

Todo lo que puedas comer de cangrejo de río
$40
Añadir una donación para Missouri City Chamber of Commerce Education Foundation

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