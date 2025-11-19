Asociación de Antiguos Alumnos de MMA's Membresías.

Membresía - Regular
$35

Anual

Esta compra es para una Membresía Regular de un año en la Asociación de Antiguos Alumnos de la MMA. Si asististe a la MMA como cadete, campista de verano/ESL, o te graduaste con un diploma, calificas para la Membresía Regular.

Membresía - Asociado
$35

Anual

Esta compra es para una Membresía de Asociado de un año en la Asociación de Antiguos Alumnos de la MMA. Si eres padre o miembro de la familia de un cadete, personal o profesor de la MMA, donante u otro seguidor de la MMA, calificas para la Membresía de Asociado.

