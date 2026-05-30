Raising Solo Inc.

Organizado por

Raising Solo Inc.

Acerca de este evento

Momlates: Mommy and Me Edition with Raising Solo

145 Windsor Hwy Suite 207

New Windsor, NY 12553, USA

General Admission - Adult
Gratuito

Entrada para una participante en Barre Flow para Mamás: Edición Mamá y Yo, una experiencia de bienestar para principiantes y apta para el período posparto.


Las participantes disfrutarán de una clase guiada de barre, seguida de una sesión informativa y un espacio intencional para conectar con otras madres en un ambiente de apoyo y comunidad.


Esta entrada también incluye acceso a una barra de café y matcha, además de una bolsa de recursos de cortesía con artículos diseñados para apoyar su bienestar y su camino en la maternidad.


Se requiere que las participantes permanezcan durante toda la duración del evento para disfrutar plenamente de la experiencia y participar en todas las actividades programadas.

Admisión General - Niño(a)
Gratuito

Entrada para una nino en Barre Flow para Mamás: Edición Mamá y Yo, una experiencia de bienestar para principiantes y apta para el período posparto.


Las participantes disfrutarán de una clase guiada de barre, seguida de una sesión informativa y un espacio intencional para conectar con otras madres en un ambiente de apoyo y comunidad.


Esta entrada también incluye acceso a una barra de café y matcha, además de una bolsa de recursos de cortesía con artículos diseñados para apoyar su bienestar y su camino en la maternidad.


Se requiere que las participantes permanezcan durante toda la duración del evento para disfrutar plenamente de la experiencia y participar en todas las actividades programadas.


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