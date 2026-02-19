White Plains Class of 2030 Inc

Organizado por

White Plains Class of 2030 Inc

Acerca de este evento

Salida nocturna de mamá

237 Martine Ave

White Plains, NY 10601, USA

👑 MCM Maven
$90

Includes 5 raffle entries

Go all in.
Includes Moms’ Night Out admission plus five chances to win our stunning MCM designer purse.

More entries. More impact. Maximum style energy.

✨ Designer Darling
$60

Includes 3 raffle entries

A little extra glam.
Includes event admission plus three chances to win the MCM purse.

Triple the fun. Triple the chances.

👜 Style Supporter
$30

Includes 1 raffle entry

Join us for a fabulous Moms’ Night Out and receive one entry to win our MCM designer purse.

Fun, film, and a chance at luxury.

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