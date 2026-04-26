Clase de ASL Familiar del lunes: Edades 0–5

Esta clase familiar de lengua de señas americana (ASL) está diseñada para padres y cuidadores de niños sordos y sordos parciales de 0 a 5 años que deseen comenzar a establecer una comunicación más sólida a través de la lengua de señas americana. Las familias aprenderán señas cotidianas relacionadas con las rutinas, el juego, las emociones, la comida, los miembros de la familia y el desarrollo temprano del lenguaje. La clase se centra en ayudar a los padres y cuidadores a crear bases sólidas de comunicación en casa, al tiempo que se fomenta el acceso temprano al lenguaje desde el principio. Esta clase está dirigida por personas sordas y se imparte tanto en inglés como en español, creando un ambiente accesible y acogedor para las familias multilingües.

Esta clase familiar de lengua de señas americana (ASL) está diseñada para padres y cuidadores de niños sordos y sordos parciales de 0 a 5 años que deseen comenzar a establecer una comunicación más sólida a través de la lengua de señas americana. Las familias aprenderán señas cotidianas relacionadas con las rutinas, el juego, las emociones, la comida, los miembros de la familia y el desarrollo temprano del lenguaje. La clase se centra en ayudar a los padres y cuidadores a crear bases sólidas de comunicación en casa, al tiempo que se fomenta el acceso temprano al lenguaje desde el principio. Esta clase está dirigida por personas sordas y se imparte tanto en inglés como en español, creando un ambiente accesible y acogedor para las familias multilingües.

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