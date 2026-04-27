Clase familiar de ASL los lunes: Nivel emergente (preescolar a 2.º)

Esta clase familiar de lengua de señas americana (ASL) está diseñada para padres y cuidadores de niños sordos y sordos parciales, desde el jardín de niños hasta segundo grado, que estén listos para ir más allá de lo básico y fortalecer la comunicación a través de la lengua de señas americana. Las familias ampliarán su vocabulario, la estructura de las oraciones, las habilidades para contar historias y las conversaciones cotidianas, al tiempo que apoyan la creciente independencia y confianza de sus hijos. La clase se centra en ayudar a las familias a ir más allá del vocabulario básico para crear una comunicación más sólida y natural tanto en casa como en la escuela. Esta clase está dirigida por personas sordas y se imparte tanto en inglés como en español, creando un ambiente accesible y acogedor para las familias multilingües.

Esta clase familiar de lengua de señas americana (ASL) está diseñada para padres y cuidadores de niños sordos y sordos parciales, desde el jardín de niños hasta segundo grado, que estén listos para ir más allá de lo básico y fortalecer la comunicación a través de la lengua de señas americana. Las familias ampliarán su vocabulario, la estructura de las oraciones, las habilidades para contar historias y las conversaciones cotidianas, al tiempo que apoyan la creciente independencia y confianza de sus hijos. La clase se centra en ayudar a las familias a ir más allá del vocabulario básico para crear una comunicación más sólida y natural tanto en casa como en la escuela. Esta clase está dirigida por personas sordas y se imparte tanto en inglés como en español, creando un ambiente accesible y acogedor para las familias multilingües.

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