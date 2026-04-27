Clase familiar de ASL los lunes: Nivel básico (Kinder - 2do grado)

Esta clase de lengua de señas americana para familias está diseñada para padres y cuidadores de niños sordos y sordos parciales, desde el jardín de niños hasta segundo grado, que deseen fortalecer la comunicación a través de la lengua de señas americana (ASL). Las familias aprenderán vocabulario básico de ASL relacionado con las rutinas escolares, la vida cotidiana, las emociones, las conversaciones sencillas, la comunicación en el aula y las interacciones diarias en casa. La clase se centra en ayudar a los padres y cuidadores a fortalecer el acceso al lenguaje en casa, al tiempo que apoya el desarrollo de la comunicación y la confianza de sus hijos en los primeros años de la escuela primaria. Esta clase está dirigida por personas sordas y se imparte tanto en inglés como en español, creando un ambiente accesible y acogedor para las familias multilingües.

Esta clase de lengua de señas americana para familias está diseñada para padres y cuidadores de niños sordos y sordos parciales, desde el jardín de niños hasta segundo grado, que deseen fortalecer la comunicación a través de la lengua de señas americana (ASL). Las familias aprenderán vocabulario básico de ASL relacionado con las rutinas escolares, la vida cotidiana, las emociones, las conversaciones sencillas, la comunicación en el aula y las interacciones diarias en casa. La clase se centra en ayudar a los padres y cuidadores a fortalecer el acceso al lenguaje en casa, al tiempo que apoya el desarrollo de la comunicación y la confianza de sus hijos en los primeros años de la escuela primaria. Esta clase está dirigida por personas sordas y se imparte tanto en inglés como en español, creando un ambiente accesible y acogedor para las familias multilingües.

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