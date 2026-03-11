R.P. Connor-Cherry Lane PTA

Organizado por

R.P. Connor-Cherry Lane PTA

Acerca de este evento

Morning Chess at Cherry Lane - Spring 2026

1 Heather Dr

Airmont, NY 10901, USA

Cherry Lane Programa Matutino de Ajedrez item
Cherry Lane Programa Matutino de Ajedrez
$225
PROGRAMA DE 10 SEMANAS, abierto a todos los niveles de habilidad, se reunirá los miércoles por la mañana de 7:30 a 8:30 a.m. en la Biblioteca Cherry Lane, comenzando el 8 de abril y continuando hasta el 10 de junio.
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