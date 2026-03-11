Morning Chess at Cherry Lane - Spring 2026

PROGRAMA DE 10 SEMANAS, abierto a todos los niveles de habilidad, se reunirá los miércoles por la mañana de 7:30 a 8:30 a.m. en la Biblioteca Cherry Lane, comenzando el 8 de abril y continuando hasta el 10 de junio.
PROGRAMA DE 10 SEMANAS, abierto a todos los niveles de habilidad, se reunirá los miércoles por la mañana de 7:30 a 8:30 a.m. en la Biblioteca Cherry Lane, comenzando el 8 de abril y continuando hasta el 10 de junio.
Añadir una donación para R.P. Connor-Cherry Lane PTA
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!