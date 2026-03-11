Morning Chess at Cherry Lane - Spring 2026

PROGRAMA DE 10 SEMANAS, abierto a todos los niveles de habilidad, se reunirá los miércoles por la mañana de 7:30 a 8:30 a.m. en la Biblioteca Cherry Lane, comenzando el 8 de abril y continuando hasta el 10 de junio.

PROGRAMA DE 10 SEMANAS, abierto a todos los niveles de habilidad, se reunirá los miércoles por la mañana de 7:30 a 8:30 a.m. en la Biblioteca Cherry Lane, comenzando el 8 de abril y continuando hasta el 10 de junio.

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