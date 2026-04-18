Paquetes de Regalo por el Día de las Madres - Subasta Silenciosa

Sumérjase en un relajado retiro en la región vinícola, ¡sin las molestias de un largo viaje! Nuestro hotel de lujo es un oasis revitalizante de serenidad. Relájese junto a la piscina exterior climatizada y el jacuzzi, o haga uso de nuestras bicicletas de paseo de cortesía. ¡Disfrute de una recepción vespertina con vinos junto a un viticultor local! Estancia de una noche en el hotel The Lodge y Desayuno en Benicia's Kitchen (hasta $60). Válido para estancias de domingo a jueves por la noche, al reservar entre mayo y octubre. Sujeto a disponibilidad y a fechas de exclusión específicas. Valor: $700

Sumérjase en un relajado retiro en la región vinícola, ¡sin las molestias de un largo viaje! Nuestro hotel de lujo es un oasis revitalizante de serenidad. Relájese junto a la piscina exterior climatizada y el jacuzzi, o haga uso de nuestras bicicletas de paseo de cortesía. ¡Disfrute de una recepción vespertina con vinos junto a un viticultor local! Estancia de una noche en el hotel The Lodge y Desayuno en Benicia's Kitchen (hasta $60). Válido para estancias de domingo a jueves por la noche, al reservar entre mayo y octubre. Sujeto a disponibilidad y a fechas de exclusión específicas. Valor: $700

Más detalles...