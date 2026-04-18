Paquetes de Regalo por el Día de las Madres - Subasta Silenciosa

Beltane Ranch - Cata de Vino en Privado + Quesos y Embutidos
$100
Puja inicial
Cata de Vino en Privado + Quesos y Embutidos para 6 personas - Valor: $400
Cata de Vino en Privado + Quesos y Embutidos para 6 personas - Valor: $400
Tarjeta De Regalo a Bossa Nova - $300
$100
Puja inicial
Tarjeta De Regalo para la tienda de ropa Bossa Nova en la Plaza de Sonoma - $300
Tarjeta De Regalo para la tienda de ropa Bossa Nova en la Plaza de Sonoma - $300
Café, Bronceado con Aerosol, Pilates!
$65
Puja inicial
Bodyrok Sonoma: 1 Clase - 45-minutos reformer Pilates clase de grupo. Vence 1 mes después del canje. Sonoma Spray Tanning: 3 sesiones — ¡20 años de experiencia en bronceado con aerosol! Estudio en Sonoma, CA. Vence el 31/12/2026. Ohm Coffee Roasters: Taza Ohm + Tarjeta de regalo de $20 Valor: $243
Bodyrok Sonoma: 1 Clase - 45-minutos reformer Pilates clase de grupo. Vence 1 mes después del canje. Sonoma Spray Tanning: 3 sesiones — ¡20 años de experiencia en bronceado con aerosol! Estudio en Sonoma, CA. Vence el 31/12/2026. Ohm Coffee Roasters: Taza Ohm + Tarjeta de regalo de $20 Valor: $243
Degustación de Vino Para 4 Personas en Dane Cellars
$65
Puja inicial
Degustación de Vino en Dane Cellars Para 4 Personas con el enólogo + 2 botellas de vino - Valor: $250
Degustación de Vino en Dane Cellars Para 4 Personas con el enólogo + 2 botellas de vino - Valor: $250
Noche Romántica y Relajada en Casa
$75
Puja inicial
Disfruta de una noche romántica y relajada en casa! Williams Sonoma: Fuente para hornear, pasta y salsa Puttanesca. Patz & Hall Wine: 2 botellas de vino (Pinot Noir y Chardonnay). The Chocolate Cow: Tarjeta de regalo de $25. - Valor: $250
Disfruta de una noche romántica y relajada en casa! Williams Sonoma: Fuente para hornear, pasta y salsa Puttanesca. Patz & Hall Wine: 2 botellas de vino (Pinot Noir y Chardonnay). The Chocolate Cow: Tarjeta de regalo de $25. - Valor: $250
Fairmont Sonoma Mission Inn - Cabana Lujosa de Spa para 6 personas
$125
Puja inicial
Descubre las aguas geotérmicas en Fairmont Spa! Una (1) cabana de spa de lujo para hasta seis (6) adultos en el Fairmont Spa. Incluye acceso al spa y estacionamiento por cuenta propia. Excluye días festivos; sin valor en efectivo. Válido de lunes a jueves, sujeto a disponibilidad y fechas de exclusión. Válido hasta el 31 de diciembre de 2027. Valor: $870
Descubre las aguas geotérmicas en Fairmont Spa! Una (1) cabana de spa de lujo para hasta seis (6) adultos en el Fairmont Spa. Incluye acceso al spa y estacionamiento por cuenta propia. Excluye días festivos; sin valor en efectivo. Válido de lunes a jueves, sujeto a disponibilidad y fechas de exclusión. Válido hasta el 31 de diciembre de 2027. Valor: $870
Flamingo Resort & Spa - Una noche de estancia + masaje de 50 minutos
$150
Puja inicial
Un resort emblemático y un oasis de relajación, entretenimiento y placer; nuestro establecimiento es perfecto para quienes buscan una escapada revitalizante. Revitalice sus sentidos, desde un gimnasio de última generación hasta una piscina galardonada y un spa rejuvenecedor. Disfrute de una estancia de una noche en una Habitación Estándar. Válido de domingo a jueves; no incluye días festivos ni fechas de exclusión. Certificado de regalo para el spa: Masaje de Bienestar Esencial de 50 minutos (Propina no incluida) Valor: $514
Un resort emblemático y un oasis de relajación, entretenimiento y placer; nuestro establecimiento es perfecto para quienes buscan una escapada revitalizante. Revitalice sus sentidos, desde un gimnasio de última generación hasta una piscina galardonada y un spa rejuvenecedor. Disfrute de una estancia de una noche en una Habitación Estándar. Válido de domingo a jueves; no incluye días festivos ni fechas de exclusión. Certificado de regalo para el spa: Masaje de Bienestar Esencial de 50 minutos (Propina no incluida) Valor: $514
Gloria Ferrer - Taste of Carneros Experence - Cata Para 4 Personas
$90
Puja inicial
Disfrute de una exquisita degustación de cuatro vinos exclusivos de la bodega —producidos en los viñedos de nuestra propiedad en Carneros, mientras contempla las vistas panorámicas. Valor: $340
Disfrute de una exquisita degustación de cuatro vinos exclusivos de la bodega —producidos en los viñedos de nuestra propiedad en Carneros, mientras contempla las vistas panorámicas. Valor: $340
Large Leather Regalo #1
$50
Puja inicial
Large Leather en la plaza de Sonoma diseña artículos de cuero hechos a mano y de alta calidad, al estilo de los maestros artesanos de Europa. Cartera tipo acordeón con cierre de broche (en borgoña y negro; puede llevarse en el cinturón o con una correa enganchada). Cinturón borgoña (se puede cambiar de talla). Cartera pequeña marrón con cierre de botón. Tarjetero amarillo. Valor: $296
Large Leather en la plaza de Sonoma diseña artículos de cuero hechos a mano y de alta calidad, al estilo de los maestros artesanos de Europa. Cartera tipo acordeón con cierre de broche (en borgoña y negro; puede llevarse en el cinturón o con una correa enganchada). Cinturón borgoña (se puede cambiar de talla). Cartera pequeña marrón con cierre de botón. Tarjetero amarillo. Valor: $296
Large Leather Regalo #2
$50
Puja inicial
Large Leather en la plaza de Sonoma diseña artículos de cuero hechos a mano y de alta calidad, al estilo de los maestros artesanos de Europa. Bolso cruzado pequeño (lavanda/violeta). Billetera pequeña con cierre de botón. Cinturón estampado (se puede cambiar de talla). Tarjetero. Valor: $336
Large Leather en la plaza de Sonoma diseña artículos de cuero hechos a mano y de alta calidad, al estilo de los maestros artesanos de Europa. Bolso cruzado pequeño (lavanda/violeta). Billetera pequeña con cierre de botón. Cinturón estampado (se puede cambiar de talla). Tarjetero. Valor: $336
Luther Burbank Center Presenta - Napoleon Dynamite En Vivo
$25
Puja inicial
Esta noche única incluye una proyección completa de Napoleon Dynamite, seguida de una animada discusión con los miembros del elenco, Jon Heder (Napoleon Dynamite), Jon Gries (Uncle Rico) y Efren Ramirez (Pedro). El viernes, 15 de mayo a las 7:30PM - Valor: $196
Esta noche única incluye una proyección completa de Napoleon Dynamite, seguida de una animada discusión con los miembros del elenco, Jon Heder (Napoleon Dynamite), Jon Gries (Uncle Rico) y Efren Ramirez (Pedro). El viernes, 15 de mayo a las 7:30PM - Valor: $196
Pangloss Cellars - Cata de Vinos para 4
$65
Puja inicial
Cuatro invitados disfrutarán de una cata de vinos con queso y embutidos de origen local. Valor: $200
Cuatro invitados disfrutarán de una cata de vinos con queso y embutidos de origen local. Valor: $200
Personal Image Hair & Skin - Certificado de Regalo - $165
$50
Puja inicial
¡Consientete con un nuevo look fresco! Certificado de regalo para un corte de pelo y color. Valor: $165
¡Consientete con un nuevo look fresco! Certificado de regalo para un corte de pelo y color. Valor: $165
Scribe - Cata de Vinos para 2 en la Hacienda
$65
Puja inicial
Cata de Vinos para 2 en la Hacienda, incluyendo aperitivos de temporada del jardín. Ven a visitar nuestra finca vinícola de los años 1850 y prueba nuestros vinos distintos y vivos que capturan el terruño y las historias de Sonoma, CA con nuestro enfoque no intervencionista. Valor: $223
Cata de Vinos para 2 en la Hacienda, incluyendo aperitivos de temporada del jardín. Ven a visitar nuestra finca vinícola de los años 1850 y prueba nuestros vinos distintos y vivos que capturan el terruño y las historias de Sonoma, CA con nuestro enfoque no intervencionista. Valor: $223
Sonoma Arts Live Temporada 2026-2027 - 4 Boletos
$50
Puja inicial
¡4 Boletos para un espectáculo de su elección! Obras de teatro incluidas son: Follies (Sep 2026), A Night With Janis Joplin (Dec 2026), Play On! (Feb 2027), Vanities The Musical (Abr-May 2027), These Shining Lives (Jun 2027), Freaky Friday A New Musical (Jul-Ago 2027). Valor: $175
¡4 Boletos para un espectáculo de su elección! Obras de teatro incluidas son: Follies (Sep 2026), A Night With Janis Joplin (Dec 2026), Play On! (Feb 2027), Vanities The Musical (Abr-May 2027), These Shining Lives (Jun 2027), Freaky Friday A New Musical (Jul-Ago 2027). Valor: $175
Sonoma Community Center - Certificado de Regalo - $100
$25
Puja inicial
¡Ven a tomar una clase y prueba algo nuevo! Cerámica, Artes culinarias, Danza y movimiento, Dibujo y pintura, Artes textiles, Música, Grabado y más. Valor: $100
¡Ven a tomar una clase y prueba algo nuevo! Cerámica, Artes culinarias, Danza y movimiento, Dibujo y pintura, Artes textiles, Música, Grabado y más. Valor: $100
Steiners - Artículos promocionales + Certificado de regalo de $50 y $50 de fichas de bebidas. ¡Cachucha, camisas, suéter, botella de vino tinto de Highway 12 y más! Valor: $300
Steiners - Artículos promocionales + Certificado de regalo de $50 y $50 de fichas de bebidas. ¡Cachucha, camisas, suéter, botella de vino tinto de Highway 12 y más! Valor: $300
Sunflower Caffé + SIGH - Brunch & Champagne on the Plaza!
$75
Puja inicial
¡Brunch y champán en la plaza! -- SIGH: 2 degustaciones de champaña, espumoso californiano o rosado. Nos enorgullece servir champaña y vinos espumosos de todo el mundo. Esta es una excelente oportunidad para que los invitados disfruten de espumosos especiales provenientes de diversas partes del globo. -- Sunflower Caffé: Tarjeta de regalo de $100. Valor: $170
¡Brunch y champán en la plaza! -- SIGH: 2 degustaciones de champaña, espumoso californiano o rosado. Nos enorgullece servir champaña y vinos espumosos de todo el mundo. Esta es una excelente oportunidad para que los invitados disfruten de espumosos especiales provenientes de diversas partes del globo. -- Sunflower Caffé: Tarjeta de regalo de $100. Valor: $170
Sunflower Caffé: Tarjeta de regalo de $100 -- Plaza Picnic Pack: ¡Disfrute de un pícnic en la plaza con todo lo esencial! ¡Perfecto para el Mercado Nocturno de los Martes! Bolsa térmica de Ollie & Olivia ,Manta de pícnic, Tabla de cortar de bambú, Sacacorchos, 4 copas de vino. -- Desire Lines Wine Co.: 3 botellas de vino — Massa Vineyard 2023 Riesling de Carmel Valley, Evangelho Vineyard 2024 Vino tinto del condado de Contra Costa, Kick Ranch 2024 Sauvignon Blanc del distrito de Fountain Grove, condado de Sonoma. Valor: $275
Sunflower Caffé: Tarjeta de regalo de $100 -- Plaza Picnic Pack: ¡Disfrute de un pícnic en la plaza con todo lo esencial! ¡Perfecto para el Mercado Nocturno de los Martes! Bolsa térmica de Ollie & Olivia ,Manta de pícnic, Tabla de cortar de bambú, Sacacorchos, 4 copas de vino. -- Desire Lines Wine Co.: 3 botellas de vino — Massa Vineyard 2023 Riesling de Carmel Valley, Evangelho Vineyard 2024 Vino tinto del condado de Contra Costa, Kick Ranch 2024 Sauvignon Blanc del distrito de Fountain Grove, condado de Sonoma. Valor: $275
Transcendence Espectáculo de Broadway - Mamma Mia! - Sat, 8/29
$75
Puja inicial
2 entradas GOLD para el espectáculo de Broadway de Transcendence Theatre: ¡Mamma Mia! — Sábado, 29 de agosto — Estacionamiento GOLD incluido. Valor: $290
2 entradas GOLD para el espectáculo de Broadway de Transcendence Theatre: ¡Mamma Mia! — Sábado, 29 de agosto — Estacionamiento GOLD incluido. Valor: $290
The Lodge Sonoma - ¡Estadía local!
$175
Puja inicial
Sumérjase en un relajado retiro en la región vinícola, ¡sin las molestias de un largo viaje! Nuestro hotel de lujo es un oasis revitalizante de serenidad. Relájese junto a la piscina exterior climatizada y el jacuzzi, o haga uso de nuestras bicicletas de paseo de cortesía. ¡Disfrute de una recepción vespertina con vinos junto a un viticultor local! Estancia de una noche en el hotel The Lodge y Desayuno en Benicia's Kitchen (hasta $60). Válido para estancias de domingo a jueves por la noche, al reservar entre mayo y octubre. Sujeto a disponibilidad y a fechas de exclusión específicas. Valor: $700
Sumérjase en un relajado retiro en la región vinícola, ¡sin las molestias de un largo viaje! Nuestro hotel de lujo es un oasis revitalizante de serenidad. Relájese junto a la piscina exterior climatizada y el jacuzzi, o haga uso de nuestras bicicletas de paseo de cortesía. ¡Disfrute de una recepción vespertina con vinos junto a un viticultor local! Estancia de una noche en el hotel The Lodge y Desayuno en Benicia's Kitchen (hasta $60). Válido para estancias de domingo a jueves por la noche, al reservar entre mayo y octubre. Sujeto a disponibilidad y a fechas de exclusión específicas. Valor: $700
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