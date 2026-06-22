A group of friends poses for a photo in front of colorful autumn foliage and market stalls, with a wooded hillside in the background.
Plumas Arts

Organizado por

Plumas Arts

Festival de Cosecha de Montaña 2026

204 Fairground Rd

Quincy, CA 95971, USA

Pase de Degustación
$45

Disfruta del programa completo con acceso a todas las actividades principales y copa de degustación. Mayores de 21 años, SE REQUIERE IDENTIFICACIÓN AL INGRESAR. NO SE REALIZARÁN REEMBOLSOS A AQUELLOS SIN IDENTIFICACIÓN O MENORES DE 21 AÑOS.

Sin Degustación
$20

Entrada general para mayores de 13 años. Comida y bebidas disponibles para compra en el lugar. Música en vivo, entretenimiento y subasta.

Niños menores de 12 años
Paga lo que puedas

¡Entretenimiento zona infantil proporcionado por Quircus! ¡Incluye zona de juegos con accesorios de circo, algodón de azúcar, pintacaritas y más! Donación sugerida de $5 a $10 por niño.

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