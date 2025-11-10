Mountain View PTO's Subasta Silenciosa

Puja inicial
Esta membresía de acceso al SevenSix Speakeasy en los Padres Fundadores te da acceso al Speakeasy con un invitado. También recibes invitaciones a eventos exclusivos para miembros, y un descuento del 10% en el alquiler de espacios para eventos. Valorado en $1200.
Este certificado de regalo te da derecho a una exclusiva Experiencia SRT de Dodge en el curso de rendimiento de carreras de Radford Racing. Durante este curso de conducción de alto rendimiento, aprenderás a apreciar la excepcional maniobrabilidad y rendimiento que se ha diseñado en cada vehículo Dodge SRT.
