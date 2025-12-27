Mt64 Asociación de Hockey Inc Miembros 2025

Puede ayudar a que los jugadores se suban al hielo para probar su suerte en el hockey. Con la nueva organización sin fines de lucro Asociación de Hockey MT64 estamos siendo creativos para ayudar a cubrir el costo de las cuotas de los torneos, clínicas de hockey, costos de equipo y tarifas de tiempo en el hielo. Somos una organización totalmente voluntaria donde cubrimos los gastos de educación para entrenadores para tener una base de conocimiento en constante crecimiento sobre el desarrollo comunitario. Este programa fue creado por un grupo de voluntarios muy dedicados y talentosos y nos gustaría continuar en sus pasos para brindar una oportunidad a los jugadores para que encuentren sus habilidades sobre patines en la pista Marty Pavelich.

