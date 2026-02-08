MTG BOCA RATON

Ofrecido por
MTG edades 5-10 este programa proporciona lecciones estructuradas que cubren los fundamentos de la técnica del tenis, estrategia y deportividad. Enfatizamos la importancia de los ejercicios de juego, la consistencia y la inculcación de valiosas habilidades para la vida que van más allá de la pista de tenis.
Saturday Tennis Classes for Ages 5-10. This is a 1 hour class on Saturdays at 9am.
Saturday Tennis Classes for Ages 11-16. This is an 1hour class on Saturdays at 12pm-1pm.
Drop-in for Ages 5-10 for any of the following class days:
Tues & thurs.
Sat.
Drop-in for Ages 11-16 for any of the following class days:
Tues & thurs.
Drop-in for Ages 11-16 Saturday classes.
