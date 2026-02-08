My Tennis Game

MTG BOCA RATON

MTG BRANDON AGES 5-10 Tuesday & Thursday 4-5pm
$180

Sin expiración

MTG edades 5-10 este programa proporciona lecciones estructuradas que cubren los fundamentos de la técnica del tenis, estrategia y deportividad. Enfatizamos la importancia de los ejercicios de juego, la consistencia y la inculcación de valiosas habilidades para la vida que van más allá de la pista de tenis.

MTG Brandon Age 11-16 Tuesday & Thursday 5-6:30pm
$270

Mensual

MTG edades 11-16 este programa proporciona lecciones estructuradas que cubren los fundamentos de la técnica del tenis, estrategia y deportividad. Enfatizamos la importancia de los ejercicios de juego, la consistencia y la inculcación de valiosas habilidades para la vida que van más allá de la pista de tenis.

MTG Saturdays (Ages 5-10) Time: 11am-12pm
$117

Mensual

Saturday Tennis Classes for Ages 5-10. This is a 1 hour class on Saturdays at 9am.

MTG Saturdays (Ages 11-16) Time: 12pm=1pm
$117

Mensual

Saturday Tennis Classes for Ages 11-16. This is an 1hour class on Saturdays at 12pm-1pm.

MTG one time DROPIN (Ages 5-10)
$30

Sin expiración

Drop-in for Ages 5-10 for any of the following class days:

Tues & thurs.

Sat.

MTG one time DROPIN (Ages 11-16
$40

Sin expiración

Drop-in for Ages 11-16 for any of the following class days:

Tues & thurs.


MTG Saturday one time DROPIN (Ages 11-40
$30

Mensual

Drop-in for Ages 11-16 Saturday classes.

