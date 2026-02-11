MTG FORT MYERS Hunter Blvd North Fort Myers

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Sin expiración
MTG edades 5-10 este programa proporciona lecciones estructuradas que cubren los fundamentos de la técnica del tenis, estrategia y deportividad. Enfatizamos la importancia de los ejercicios de juego, la consistencia y la inculcación de valiosas habilidades para la vida que van más allá de la pista de tenis.
Mensual
Fridays Tennis Classes for Ages 5-16. This is a 1 hour class on Saturdays at 9am.
Sin expiración
Drop-in for Ages 5-16 for any of the following class days:
Mondays, Wednesdays and Fridas
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