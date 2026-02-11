My Tennis Game

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MTG FORT MYERS Hunter Blvd North Fort Myers

MTG BRANDON AGES 5-10 Tuesday & Thursday 4-5pm
$180

Sin expiración

MTG edades 5-10 este programa proporciona lecciones estructuradas que cubren los fundamentos de la técnica del tenis, estrategia y deportividad. Enfatizamos la importancia de los ejercicios de juego, la consistencia y la inculcación de valiosas habilidades para la vida que van más allá de la pista de tenis.

MTG Fridays (Ages 11-16) Time: 9:30am
$117

Mensual

Fridays Tennis Classes for Ages 5-16. This is a 1 hour class on Saturdays at 9am.

MTG one time DROPIN (Ages 5-16
$30

Sin expiración

Drop-in for Ages 5-16 for any of the following class days:

Mondays, Wednesdays and Fridas


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