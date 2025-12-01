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MTG HOME SCHOOL TENNIS

MTG BRANDON AGES 5-10 Tuesday & Thursday 4-5pm
$180

Mensual

MTG edades 5-10 este programa proporciona lecciones estructuradas que cubren los fundamentos de la técnica del tenis, estrategia y deportividad. Enfatizamos la importancia de los ejercicios de juego, la consistencia y la inculcación de valiosas habilidades para la vida que van más allá de la pista de tenis.

MTG Brandon Age 11-16 Tuesday & Thursday 5-6:30pm
$180

Mensual

MTG edades 11-16 este programa proporciona lecciones estructuradas que cubren los fundamentos de la técnica del tenis, estrategia y deportividad. Enfatizamos la importancia de los ejercicios de juego, la consistencia y la inculcación de valiosas habilidades para la vida que van más allá de la pista de tenis.

MTG Saturday | Ages 5-10| Time: 9am-10am
$117

Mensual

Class Ages: 5-10

Level: Beginner- Intermediate

Class Duration: 1hour.

  • Essential tennis techniques
  • Skill-building drills
  • Rallying and match-play fundamentals
  • The importance of discipline, consistency, and purposeful practice
MTG Saturday | Ages 11-16| Time: 10am-11am
$117

Mensual

Class Ages: 11-16

Level: Beginner- Intermediate

Class Duration: 1hour

Players will learn.

  • Essential tennis techniques
  • Skill-building drills
  • Rallying and match-play fundamentals
  • The importance of discipline, consistency, and purposeful practice
MTG one time Drop In for |Ages 11-16|
$40

Sin expiración

Drop in class for Ages: 11-16 for all locations


  • Essential tennis techniques
  • Skill-building drills
  • Rallying and match-play fundamentals
  • The importance of discipline, consistency, and purposeful practice
MTG one time Drop In for |Ages 5-10|
$30

Sin expiración

Drop in class for Ages: 5-10 for all locations


  • Essential tennis techniques
  • Skill-building drills
  • Rallying and match-play fundamentals
  • The importance of discipline, consistency, and purposeful practice

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