MTG HOME SCHOOL TENNIS

Acerca de las afiliaciones
Mensual
MTG edades 5-10 este programa proporciona lecciones estructuradas que cubren los fundamentos de la técnica del tenis, estrategia y deportividad. Enfatizamos la importancia de los ejercicios de juego, la consistencia y la inculcación de valiosas habilidades para la vida que van más allá de la pista de tenis.
Mensual
MTG edades 11-16 este programa proporciona lecciones estructuradas que cubren los fundamentos de la técnica del tenis, estrategia y deportividad. Enfatizamos la importancia de los ejercicios de juego, la consistencia y la inculcación de valiosas habilidades para la vida que van más allá de la pista de tenis.
Mensual
Class Ages: 5-10
Level: Beginner- Intermediate
Class Duration: 1hour.
Mensual
Class Ages: 11-16
Level: Beginner- Intermediate
Class Duration: 1hour
Players will learn.
Sin expiración
Drop in class for Ages: 11-16 for all locations
Sin expiración
Drop in class for Ages: 5-10 for all locations
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