<span>Miembros de la Fundación Mujeres Latinas Unidas 2025</span>

Mensual
Membresía gratuita: Suscripción al boletín, Mantente informado sobre eventos y oportunidades, Invitación a talleres y eventos gratuitos, Acceso a Eventos de Capítulo en línea, y Acceso a Reuniones de Liderazgo en línea bimensuales.
Anual
Todos los beneficios de la membresía gratuita más: Membresía anual para el directorio de negocios MLUF, 25% de descuento en eventos pagados + registro anticipado para eventos gratuitos, Entrevista en el podcast de MLUF, Grupo privado de Facebook con contenido exclusivo, herramientas y oportunidades, y Convertirse en embajador del programa.
Anual
Todos los beneficios de la membresía premium más: Acceso gratuito a eventos selectos, Obtenga exposición para su negocio al ser entrevistado por nuestro fundador a través de Instagram Live, La oportunidad de dar una charla a la comunidad, Círculos de Coaching Empresarial, Campaña Destacada de Negocios, Expertos disponibles para Subvenciones y Certificaciones de Propiedad de Minorías, y Acceso a Expertos y Mentores en Crecimiento Empresarial
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!