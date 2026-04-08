Murph 2026

Acerca de este evento
1-10X10 Space (bring pop-up tents, banners, etc.)
1-10X10 Space (bring pop-up tents, banners, etc.)
-One 10x10ft space (bring pop-up tents, banners, etc.)
-Digital sponsor campaign (Hero Hut FB & website)
-3x5 Banner with Logo display at Alpha Warrior Facility during event
-One 10x10ft space (bring pop-up tents, banners, etc.)
-Digital sponsor campaign (Hero Hut FB & website)
-Branding of logo on Hero Hut shirt sleeves
-(1) Entry to Memorial Day Murph Competition (Male or Female)
-2 Tickets to Valero Bowl game (Upper-Level Endzone) & access to Military Club
- Recognition of Sponsored Fly over by RD/CEO (Award Ceremony)
- One 10x10ft space
- Branding of logo on Hero Hut shirt on Back (Center Middle)
- 2x Tickets to Commutative Air Force Ride in C-47 (Subject to date & availability)
-Marca del logo en la camiseta de Hero Hut en la parte posterior (Centro Superior)
-Un espacio de 10x10 pies y &
-Contenido de video promocional de la empresa, entrevista con contenido de video e imagen profesional (Todas las plataformas de redes sociales)
-4 entradas para el juego de Valero Bowl (Zona de Endzone de Nivel Superior) y acceso al Military Club (DEC)
-Campaña de revista para Veteranos SA (1/2 página en la edición de diciembre)
-Banner de 6x10 con exhibición del logotipo en las instalaciones de Alpha Warrior durante el evento
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