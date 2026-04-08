Hero Hut Inc

Organizado por

Hero Hut Inc

Acerca de este evento

Murph 2026

Alpha Warrior Proving Grounds

1 Retama Pkwy, Selma, TX 78154, USA

Non-Profit Space
Gratuito

1-10X10 Space (bring pop-up tents, banners, etc.)

Air Drop
$100

1-10X10 Space (bring pop-up tents, banners, etc.)

Specialist Sponsor
$250

-One 10x10ft space (bring pop-up tents, banners, etc.)

-Digital sponsor campaign (Hero Hut FB & website)

-3x5 Banner with Logo display at Alpha Warrior Facility during event


$500
Major Hero
$750

-One 10x10ft space (bring pop-up tents, banners, etc.) 

-Digital sponsor campaign (Hero Hut FB & website)

-Branding of logo on Hero Hut shirt sleeves

-(1) Entry to Memorial Day Murph Competition (Male or Female)

-2 Tickets to Valero Bowl game (Upper-Level Endzone) & access to Military Club


Premier Commemorative Fly Over
$4,000

- Recognition of Sponsored Fly  over by RD/CEO (Award Ceremony) 

- One 10x10ft space 

- Branding of logo on Hero Hut shirt on Back (Center Middle)

- 2x Tickets to Commutative Air Force Ride in C-47 (Subject to date & availability)


Patrocinador de Camiseta
$2,500

-Marca del logo en la camiseta de Hero Hut en la parte posterior (Centro Superior)

-Un espacio de 10x10 pies y & 

-Contenido de video promocional de la empresa, entrevista con contenido de video e imagen profesional (Todas las plataformas de redes sociales)

-4 entradas para el juego de Valero Bowl (Zona de Endzone de Nivel Superior) y acceso al Military Club (DEC)

-Campaña de revista para Veteranos SA (1/2 página en la edición de diciembre)

-Banner de 6x10 con exhibición del logotipo en las instalaciones de Alpha Warrior durante el evento


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