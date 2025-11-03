Music & Memories Gala 2026

Disfruta de una noche inolvidable de cena, música y solidaridad. Incluye una entrada individual con barra libre, cena y entretenimiento en vivo.
Table of 10
$1,750
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos
Reserve a full table for 10 guests and enjoy a night of connection, impact, and celebration at the Gala.
Mesa para 10 Personas (con opción de dedicatoria)
$1,750
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos
Reserva una mesa completa para 10 invitados y vive una noche de celebración y propósito. Puedes dedicar tu mesa en honor o en memoria de un ser querido. Su nombre se mostrará en un cartel especial en la mesa.
Dona una Entrada para un Cuidador
$175
Haz posible que un cuidador disfrute una noche de alegría, apoyo y comunidad en la Gala.
Patrocina una Mesa para Cuidadores (con opción de dedicatoria)
$1,750
Regala una noche de descanso y reconocimiento a 10 cuidadores. Incluye logo en el cartel de la mesa, señalización del evento, programa y página del evento. Puedes dedicar la mesa en honor o en memoria de un ser querido. Su nombre se mostrará en un cartel especial en la mesa.
Sponsor a Caregiver Table (with Dedication Option)
$1,750
Give 10 caregivers a night of respite and recognition. Includes logo on table sign, event signage, program, and event page.
You may also dedicate the table in honor or in memory of a loved one. Their name will be displayed on a special sign at the table.
Give 10 caregivers a night of respite and recognition. Includes logo on table sign, event signage, program, and event page.
Patrocinador de la Subasta Silenciosa
$3,000
Incluye el logo en los tableros y hojas de puja, señalización del evento, programa impreso y página del evento. Reconocimiento destacado durante toda la subasta silenciosa. (2 disponibles)
Patrocinador de la Rifa 50/50
$1,000
Incluye el logo en los boletos del 50/50, señalización del evento, programa impreso y página del evento. (1 disponible)
Patrocinador de la Rifa
$1,000
Incluye el logo en los boletos del sorteo, señalización del evento, programa impreso y página del evento. (1 disponible)
Patrocinador de Servilletas de Cóctel
$1,800
Incluye el logo impreso en todas las servilletas utilizadas durante la hora del cóctel y en los bares, además de reconocimiento en la señalización, el programa y la página del evento.
Patrocinador del Photobooth
$1,500
Incluye el logo en el photobooth, señalización, programa y página del evento. También aparece en todas las fotos impresas para los invitados. (1 disponible)
Anuncio de Página Completa – Contraportada
$1,500
Ubicación destacada en la contraportada del programa de la Gala. Tamaño: 8.75" x 11.25" (incluye 0.125" de sangrado).
Anuncio de Página Completa – Marco Dorado (Interior)
$750
Anuncio interior de página completa con elegante marco dorado. Tamaño: 8.75" x 11.25" (incluye 0.125" de sangrado).
Anuncio de Página Completa con Marco Plateado – Interior
$500
Anuncio interior de página completa con marco plateado. Tamaño: 8.75" x 11.25" (incluye 0.125" de sangrado).
Anuncio de Página Completa – Interior
$350
Anuncio interior de página completa para destacar tu mensaje o negocio. Tamaño: 8.75" x 11.25" (incluye 0.125" de sangrado).
Anuncio de Media Página – Interior
$250
Anuncio interior de media página. Tamaño: 8.75" x 5.75" (incluye 0.125" de sangrado).
Anuncio de Cuarto de Página – Interior
$200
Anuncio interior de un cuarto de página. Tamaño: 4.5" x 5.75" (incluye 0.125" de sangrado).
Patrocinador Diamante
$15,000
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos
Incluye 10 boletos para la gala y reconocimiento destacado como Patrocinador Diamante. Beneficios: presencia destacada en todas las promociones del evento, anuncio de página completa con ubicación premium en el Programa de la Gala, oportunidad de dirigir unas palabras durante la gala, logotipo en todos los materiales del evento (sitio web, invitación, señalización y video en pantalla), enlace directo en anuncios digitales, mención en las cartas de agradecimiento y espacio especial en el programa impreso.
Patrocinador Platino
$10,000
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos
Incluye 8 boletos para la gala y reconocimiento como Patrocinador Platino. Beneficios: presencia en todas las promociones del evento, logotipo y enlace en anuncios digitales, anuncio de página completa con ubicación premium en el Programa de la Gala, logotipo en la invitación impresa, señalización, video en pantalla y mención en las cartas de agradecimiento.
Patrocinador Oro
$7,500
Este es un boleto de grupo, incluye 5 boletos
Incluye 5 boletos para la gala y reconocimiento como Patrocinador Oro. Beneficios: presencia en promociones digitales, logotipo y enlace en anuncios, anuncio de página completa en el programa interior, y logotipo en la invitación, señalización y video en pantalla durante el evento.
Patrocinador Plata
$5,000
Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos
Incluye 4 boletos para la gala y reconocimiento como Patrocinador Plata. Beneficios: inclusión en campañas de redes sociales y correos electrónicos, logotipo en la invitación, sitio web, señalización, video en pantalla y anuncio de media página en el programa.
Patrocinador Bronce
$2,500
Este es un boleto de grupo, incluye 2 boletos
Incluye 2 boletos para la gala y reconocimiento como Patrocinador Bronce. Beneficios: inclusión en las promociones de la gala, logotipo en la invitación, sitio web, señalización, video en pantalla y anuncio de un cuarto de página en el programa.
Patrocinador Acero
$1,500
Este es un boleto de grupo, incluye 2 boletos
ncluye 2 boletos para la gala y reconocimiento como Patrocinador Acero. Beneficios: inclusión en las promociones de la gala, logotipo en la invitación, sitio web, señalización, video en pantalla y mención por nombre en el programa del evento.
Añadir una donación para Act Now Foundation
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!