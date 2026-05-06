Music of Brock band boosters

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Acerca de esta tienda

Música de Brock 2026-2027 Tarifas de Inscripción

2 x Camisetas del Show ($22 cada una)
$44

Camisetas del Show

0
Guantes
$7

Guantes

0
Juguzzi
$42

Nuevo recipiente de una galón de neopreno y soporte que cada miembro de la banda debe tener como parte del uniforme.

0
Bibbers
$90

Negros. Todos los estudiantes deben comprar.


Incluye dobladillo


0
Zapatos de Marcha
$70

Negros


Todos los estudiantes deben comprar

0
Shorts w/ MoB Logo
$25
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Blue Spirit Shirt
$55
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Beam Flip Folder
$30
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Cap
$20
0
Drum Major Polo
$75

Only DMs

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Mochila
$65

con el logo de MoB y el nombre del estudiante

0
Tarifa de instrumento propiedad de la escuela
$50

Para todos los estudiantes que utilizan instrumentos propiedad de la escuela

0
Tarifas de percusionistas
$50

Si tocas percusión, debes seleccionar esta casilla.

0
Comidas de juegos en casa
$75

Comidas para estudiantes proporcionadas antes de cada juego en casa.

0
Cuotas de los Boosters de la Banda de Música de Brock
$25

Esta tarifa ayuda a apoyar los esfuerzos de los Boosters para mejorar la experiencia de su hijo en el MoB.

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