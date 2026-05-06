Música de Brock 2026-2027 Tarifas de Inscripción

Acerca de esta tienda
Camisetas del Show
Guantes
Nuevo recipiente de una galón de neopreno y soporte que cada miembro de la banda debe tener como parte del uniforme.
Negros. Todos los estudiantes deben comprar.
Incluye dobladillo
Negros
Todos los estudiantes deben comprar
Only DMs
con el logo de MoB y el nombre del estudiante
Para todos los estudiantes que utilizan instrumentos propiedad de la escuela
Si tocas percusión, debes seleccionar esta casilla.
Comidas para estudiantes proporcionadas antes de cada juego en casa.
Esta tarifa ayuda a apoyar los esfuerzos de los Boosters para mejorar la experiencia de su hijo en el MoB.
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