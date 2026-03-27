Día de Mis Padres y Yo

Acerca de este evento
Admisión para un padre o cuidador para asistir al Día de Padres e Hijos de Raising Solo. Los adultos participarán junto con sus hijos en la música, movimiento y actividades interactivas dirigidas por Emily Music for Kids.
Este boleto también incluye una bolsa de recursos con materiales útiles para apoyar el aprendizaje y la conexión en casa, junto con bocadillos y diversión temática de Pascua para que las familias disfruten durante todo el evento.
Admisión para un niño de 0 a 5 años para asistir al Día de Padres e Hijos de Raising Solo. Los niños participarán en música, movimiento y actividades interactivas dirigidas por Emily Music for Kids, todas diseñadas para apoyar el aprendizaje temprano mientras se divierten.
Este boleto también incluye bocadillos y diversión temática de Pascua para que los más pequeños disfruten durante todo el evento.
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